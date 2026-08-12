Баща преби 5-годишното си дете в Новачене, транспортират момченцето с медицински хеликоптер

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Баща е пребил петгодишното си дете в Монтана. Момченцето е прието в тежко състояние в местната болница, а след това е транспортирано в София с медицински хеликоптер от болницата. Бащата е задържан.

Пребито момченце е постъпило за лечение в тежко състояние в държавната болница „Д-р Стамен Илиев" в Монтана тази сутрин, то е стабилизирано и в следобедните часове е откарано с медицински хеликоптер за лечение в София, съобщи за БТА директорът на болницата д-р Тони Тодоров.

Директорът на Областната дирекция (ОД) на МВР в Монтана комисар Мариан Божинов каза, че побоят е нанесен в село Новачене, община Ботевград, от бащата на детето, който е на 24 години. По сигнал на полицията в Монтана той е задържан в Районното управление на МВР в Ботевград. По случая е образувано досъдебно производство по Наказателния кодекс за престъпление в условията на домашно насилие.

Божинов обясни, че майката на детето е от село Баурене в община Криводол, което се намира в близост до Монтана. По първоначални данни след побоя майката е взела детето и го е докарала в болницата в Монтана, където лекарите веднага се обадили на полицията.

Ето какво съобщават от прокуратурата:

В хода на разследването е установено, че на 11.08.2026 г. в с. Новачене, община Ботевград, на малолетния Д.Т. били нанесени множество удари по тялото.

Вследствие на побоя на пострадалия е причинена тежка телесна повреда, изразяваща се в постоянно общо разстройство на здравето, опасно за живота.

По делото са разпитани свидетели и са събрани достатъчно доказателства за обосновано предположение за съпричастността на 24-годишния Г.Г. към извършеното деяние.

Установено е, че телесната повреда е причинена на малолетното лице в условията на домашно насилие, доколкото пострадалият и обвиняемият живеят в едно домакинство.

Пострадалото дете е транспортирано в лечебно заведение в гр. София, като се очаква етапна епикриза, която да бъде приобщена към материалите на делото.

Прокурор от Районна прокуратура – Ботевград е постановил привличането на Г.Г. в качеството на обвиняем и задържането му за срок до 72 часа.

За престъплението, в което Г.Г. е обвинен, законът предвижда наказание лишаване от свобода от 3 до 15 години.