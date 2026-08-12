Ново огнище на шарка сред овцете е открито в Хасковско

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Ново огнище на шарка сред овце е установено в област Хасково, което е на територията на село Конуш, съобщиха от пресцентъра на Областната администрация. То е регистрирано в животновъден обект с около 80 овце в село Конуш, община Хасково.

Директорът на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Хасково д-р Георги Атанасов информира, че около огнището е определена 5-километрова защитна зона, която обхваща селата Конуш, Тракиец, Войводово, Орлово, Мандра и Козлец в община Хасково.

Определена е и 20-километрова надзорна зона, в която попадат населени места от общините Хасково, Димитровград, Стамболово и Минерални бани, както и населени места от общините Кърджали и Черноочене в област Кърджали.

В защитната и надзорната зона се прилагат разпоредените от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните мерки за ограничаване разпространението на заболяването. Те включват ограничения за придвижването на дребни преживни животни, засилен ветеринарномедицински контрол и мерки за биосигурност.

Областният управител Тодор Иванов съобщи за БТА , че по хуманен начин вече са умъртвени животните от другия засегнат животновъден обект край симеоновградското село Тянево, където също беше установено огнище на шарка по дребните преживни животни.