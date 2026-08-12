Външната политика на кабинета: без думичка за Русия, но с помощ за българската диаспора в Украйна

До декември 2028 г. България трябва да се дигитален хъб по направлението Изток–Запад

Руската федерация не намери място в управленската програма на правителството - държавата не се споменава по никакъв начин. За сметка на това се говори за засилване на партньорството със САЩ и държавите от ЕС. Предвиждат се и помощи за българската диаспора в Украйна.

След тримесечно мълчание днес правителството на премиера Румен Радев обяви управленската си програма.

Управляващите отчитат постигането на основната цел през последните 35 г. - членството в европейските и евроатлантическите структури. Те обаче констатират, че дневният ред вече е различен. "През България минават маршрутите за енергия, данни и товари между Европа и Азия. Досега това предимство остана неоползотворено", пише кабинетът. До декември 2028 г. България трябва да се дигитален хъб по направлението Изток–Запад и трябва да се интегрира в европейските и трансрегионалните маршрути за пренос на енергия, стоки и данни, включително през Черно море.

Витиевато се обещава и координирана и последователна политика по отношение на ЕС, но със защита на националния интерес. България ще се кандидатира за член на Съвета по правата на човека на ООН.

До края на май 2030 г. Радев планира у нас да бъде създаден Център за морска сигурност в Черно море.

Правителството залага на добросъседски отношения със Северна Македония и държавите кандидатки за членове на ЕС от Западните Балкани, плюс Турция. Акцент се поставя на отношенията с Великобритания, страните от ЕС, особено с Франция, Германия, Италия, Испания и Полша. Ще се надгражда партньорството със САЩ, но ще се засили и политическия диалог с Канада и с държавите от Латинска Америка и Карибите. Изрично са предвидени двустранни отношения с Източна Европа, Централна Азия, Близкия изток, Африка и Азиатско-тихоокеанския регион като приоритет имат държавите по маршрута Изток–Запад и пазарите с потенциал за българския износ.

Една от целите е привличане на инвестиции в сектори с висока добавена стойност - микроелектроника, изкуствен интелект, отбранителна промишленост и енергетиката.

Като елемент на външната си политика кабинетът ще разпише и официална помощ за развитие на страни и региони, "към които България има конкретен интерес и експертиза" - изрично са посочени като приоритет Западните Балкани, Украйна и Молдова като става ясно, че подкрепата ще е за българските общности там. Този декември правителството ще създаде двустранна смесена комисия за правата на българското национално малцинство в Украйна.

До края на 2029 г. трябва да се разработи и програма за поощряване на завръщащите се от чужбина българи. Идната пролет правителството ще отпусне средства по програма за наши медии и организации в чужбина, с които да се бори срещу дезинформацията.

Ще се дигитализират консулските услуги, ще се засили работата с българската общност зад граница и се прави заявка за улесняване на процедурите за гражданство.

В програмата се отчита, че от 2009 г. насам бюджетът на МВнР се свива устойчиво, затова е предвидено повишение на възнагражденията, ясни правила за кариерно развитие и реформа в методите на оценяване - работата по тези параграфи ще е тази и следващата година. До 2029 г. пък ще е дигитализирана дейността на МВнР и ще се действа за оптимизиране приходите и разходите от имотите на страната зад граница. Предвидено е отваряне на нови, или възстановяване на стари дипломатически представителства.