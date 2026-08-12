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След скандал с младеж за градинка в Пловдив 83-годишен стреля с арбалет

24 часа Пловдив онлайн

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Полиция СНИМКА: Георги Кюрпанов

По-възрастният е отведен в полицията

83-годишен стреля с арбалет по младеж, след като двамата се обиждали и псували в Пловдив.

Скандалът възникнал след обвинения за увреждане на градинка в междублоково пространство, за която грижи полагал възрастният мъж. Установено е и 18-годишното момче, станало обект на провокацията. Всичко било заснето, а кадрите били разпространени в социалните мрежи. 

Реакцията на служителите на реда в Трето Районно последвала вчера около 17,30 ч. след преглед на публикуваните видеоклипове.

83-годишният мъж е отведен в районното управление, където са му снети обяснения, а арбалетът е иззет с протокол за доброволно предаване. И двамата признали, че са разменили обидни реплики.

Продължава работата по изясняване на всички факти и обстоятелства, предстои материалите да бъдат докладвани в прокуратурата.

Полиция СНИМКА: Георги Кюрпанов

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