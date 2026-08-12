Камера ще следи за пожари край Разлог.

Община Разлог е сред първите в България с въведена система за ранно откриване и предупреждение при пожари.

Новата система следи в реално време Разложката котловина.

След като оборудва доброволните формирования в Разлог с пожарна и специализирана техника, ръководството на Общината предприема още една важна стъпка за сигурността на хората, природата и трите прекрасни планини, които обграждат Разложката котловина.

Общината монтира и въведе в експлоатация модерна система за ранно откриване и предупреждение при пожари – технологично решение, което осигурява постоянно наблюдение, своевременно подаване на информация и по-бърза реакция при възникване на огнена стихия.

Системата е разположена на хълма Голак и включва 360-градусова камера, централен мониторинг и контрол, както и специализиран софтуер за автоматично установяване и локализиране на потенциални огнища. Чрез нея цялата Разложка котловина се наблюдава непрекъснато, а при установяване на признаци за пожар сигналът се подава в реално време към компетентните служби.

Пожарникарите от Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението" – Разлог следят в реално време обстановката в цялата котловина.

„Два компютъра в пожарната в Разлог и два служебни телефона са директно свързани с камерите и ни дават възможност в реално време да проследяваме обстановката в огромен радиус. При наличие на огнище можем бързо да локализираме мястото на пожара и да реагираме своевременно", сподели гл. инспектор инж. Костадин Добрев. По думите му системата е изключително полезна за ежедневната работа на пожарникарите, тъй като позволява бърза оценка на ситуацията и предприемане на необходимите действия още в началния етап.

Технологията позволява огнищата да бъдат локализирани още в първите моменти, което дава възможност за незабавна реакция, ограничаване на разпространението на огъня и по-ефективно използване на човешки ресурс и техника. Системата допринася и за намаляване на разходите и усилията при фалшиви сигнали.

„При пожар всяка минута е от значение. Ранното откриване означава по-бърза реакция, по-малък риск от разрастване на огъня и по-голяма защита за хората, горите, инфраструктурата и природата. Като кмет вярвам, че доброто управление не означава само да реагираме, когато възникне проблем, а да бъдем една крачка преди него. Затова продължаваме да инвестираме в техника, технологии и превенция. Опазването на живота на хората, природата и ресурсите е наш основен дълг", заяви кметът на община Разлог Красимир Герчев.