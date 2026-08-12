50 сигнала подал инструктор, преди опасният мотопланер да падне и убие човек (Обзор)

Лицензиран инструктор пилот е подал 50 сигнала до различни институции срещу собственика на мотопланера, който падна в морето на плажа Олимпийски надежди и уби човек, научи “24 часа”. В сряда предиобед от машината във въздуха изпаднаха 71-годишният пилот и спътникът му, на 56 г., който загина.

Сигналите за опасен летателен апарат подавал от доста време лицензираният инструктор Гичо Ковачев. За мотопланера сигнализирал ресорните институции, включително и бюрото за разследване на авиационни катастрофи. Според него едва във вторник - ден преди трагичния инцидент, инспектор от Главната въздухоплавателна администация (ГВА), придружаван от полицай, разгледал мотопланера, но не открил собственика му. Проверяващият написал доклад и си заминал.

Директорът на Охранителна полиция в Бургас комисар Марин Димитров обясни, че предния ден е имало проверка, но била на регламентирани места и не открила нарушения.

От думите на окръжния прокурор Георги Чинев стана ясно, че пилотът на злощастния мотопланер не е бил правоспособен да го управлява, както и нерегламентирано развивал тази дейност. Това показало първоначално разследването по образуваното досъдебно производство. Ако това се потвърди, случаят ще бъде предаден на Националната следствена служба.

“Една от основните линии на разследването ще бъде да се установи дали полетите са били извършвани в съответствие с нормативните изисквания. Ще се проверява и дали преди инцидента е подаван сигнал за конкретното въздухоплавателно средство и как са реагирали компетентните служби”, коментира прокурор Чинев. И добави, че водолази и специализирана техника са впрегнати да вадят въздухоплавателния апарат от морето, за да бъде изпратен за експертиза.

Засега не е ясно каква е причината пилотът и спътникът му да изпаднат от мотопланера. Според Гичо Ковачев самото устройство било тип гаражна самоделка и можело да се купи от различни сайтове, а експлоатацията му позволява вратичка в закона.

“Нито инструкторът до клиента е пилот, който има право да вози пътници, нито машината му позволява това, което е в нарушение на Закона за гражданското въздухоплаване”, категоричен е Гичо Ковачев. Той разказа пред “24 часа”, че фаталният мотопланер преди няколко дни е прелетял само на 10 метра от къщите в Несебър.

“Не ми се мисли какво щеше да се случи, ако беше паднал”, казва инструкторът.

Засега не е ясно дали починалият спътник на инструктора, който също пострада тежко и е в болница, е бил негов познат, или обикновен клиент, качен на машината срещу заплащане.

Той издъхнал още при падането във водата, установили свидетели от съседни яхти и джетове, които се притекли на помощ да вадят пострадалите.

Инцидентът става само година след трагедията на южния плаж в Несебър, където 8-годишно дете падна от делтапланер и загина.