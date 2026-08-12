Тръба в частна пречиствателна станция в Елените цапа морето (Обзор)

Тя работи над капацитета си от години, собственост е на пловдивско дружество

Звъня непрестанно на ВиК - Бургас, от която в момента зависи разрешаването на проблема, но никой не вдига, гневен е кметът на Свети Влас Иван Николов

Пречиствателната станция на ваканционното селище Елените, която е частна, от години създава проблеми с чистотата на водата на Свети Влас. Спукана тръба, която отвежда отпадните пречистени води за заустване в морето, е причината за затваряне на плаж “Изток” в курортното градче. В сряда РЗИ - Бургас, временно забрани къпането в него заради завишени показатели на ешерихия коли и чревни ентерококи.

“Когато получим две последователни проби в норма, ще отворим плажа”, заяви пред “24 часа” шефът на здравната инспекция Георги Паздеров.

Проблемът е, че пречиствателната станция работи над капацитета си. Тя не е собственост на ВиК, а на пловдивското дружество под контрола на бизнесмена Ветко Арабаджиев. Той наследява съоръжението при приватизацията на Елените, но впоследствие го отделя в отделно дружество. Седалището на фирма “Пречиствателна станция за отпадни води Елените-Влас” ООД, която е регистрирана през 2011 г., е в Пловдив на бул. “Княгиня Мария Луиза” 8. Управител е Дора Арнаудова.

Ако навремето пречиствателната станция е била разчетена да обслужва 5 хил. души, сега върши работа за 30 хил., след като Арабаджиев прикачва към нея допълнително хотели, обясняват експерти.

Още при приватизирането на станцията той се задължил да поема и водите на Свети Влас. Инвестиции за увеличане на капацитета ѝ обаче не са правени.

Проблемът е известен на РИОСВ, нейни служители всяко лято налагат глоби на станцията, собственост на пловдивската фирма. Натрупани са над 7 млн. лв. заради системни екологични нарушения и замърсяване на Черно море. Глобите обаче не се плащат и по казуса бе сезирана прокуратурата, която на няколко пъти затваря станцията.

Според РИОСВ от 2012 г. пречиствателната станция работи без разрешително за заустване. Дружеството събира такси от хотелиери, а не си плаща глобите към държавата, възмущаваше се навремето бившата шефка на РИОСВ Тонка Атанасова. Новата директорка Зина Стойкова не бе открита за коментар.

Предполага се, че проблемът идва от частна пречиствателна станция, каза областният управител на Бургас Дико Диков. И добави, че документално не е ясно чия собственост е съоръжението.

“Това е наследен проблем, който тлее с години назад във времето. Капацитетът на тази пречиствателна станция не отговаря на броя туристи в района”, категоричен бе областният управител.

Според него по време на сезона ще бъдат взети краткосрочни мерки, а след лятото ще се търси дългосрочно решение. Сега съоръжението работи на авариен режим.

“Там има пречиствателна станция, чиято собственост все още не е изяснена 100%. Ще бъдат проведени срещи и разговори както с МРРБ, така и с МОСВ, а също и с всички останали институции. Тук държавата трябва да се намеси решително, за да бъде решен този проблем”, каза още областният управител.

“Повечето хора в Свети Влас разчитат основно на летния туристически сезон, за да осигурят прехрана за семействата си през зимата. От вчера (вторник) настроенията в града са крайно песимистични. Звъня непрестанно на ВиК - Бургас, от която в момента зависи разрешаването на проблемите в пречиствателната станция на “Елените”. На стационарния им телефон никой не вдига. Искам да поставя проблема – и като кмет, и като гражданин на Свети Влас. Поради бездействието на ръководството на дружеството днес изготвих писмо до ВиК-Бургас с копия до Министерството на околната среда и водите, до строителното министерство, до Министерството на туризма и до Басейнова дирекция във Варна. Настоявам за среща с представители на ВиК в Свети Влас, на която да се обсъдят въпроси относно ремонта на съществуващия тръбопровод в компрометираната му част в много спешен порядък.

Сега се получи аварийна ситуация – компрометирали са се облицовките на тръбите по морското дъно. Иначе проблемът с пречиствателната станция започна преди доста години. През годините съм изпратил множество сигнали и молби до отговорните държавни институции.

Единственият, който прояви загриженост, беше областният управител на Бургас Дико Диков и неговият заместник Анестиев. Те ме увериха, че областната управа ще съдейства спешно, ако се наложи”, обясни кметът на Свети Влас Иван Николов.