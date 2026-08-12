Кабинетът променя медийния закон, за да не зависят парите на БНТ и БНР от управляващите

Бюджетът на обществените БНР и БНТ да не зависи от управляващите и да има пълна прозрачност на медийната собственост - тези промени предвижда правителството в програмата си за управление на страната до 2030 г., която публикува. За да ги постигне, ще бъдат внесени промени в Закона за радиото и телевизията, като срокът за това е до декември 2027 г.

Намерението на правителството е да предложи законови промени, които да гарантират независимо от управляващите в момента бюджетно осигуряване на обществените медии. Според сегашния закон парите, които се дават на БНР и БНТ, се гласуват от Народното събрание и най-общо казано те се определят според час програма в обществените радио и телевизия. Почти всяко ново ръководство на двете медии има предложения начинът на субсидиране да бъде променен, тъй като отдавна е остарял, но това не се случва от години. Впрочем, медийният закон е сред най-малко променяните нормативни актове и в него има текстове, които или са морално остарели, или изобщо не работят.

Само един държавен орган да отговаря за мерките за прозрачност на медийната собственост е друга промяна, която се предвижда в правителствената програма. В момента има регистри за медийната собственост в Съвета за електронни медии (СЕМ), както и в Министерството на културата, където регистърът обхваща печатните и онлайн медиите. Очевидно това предстои да бъде променено, но не е ясно кой държавен орган ще бъде натоварен с новата задача.

С промяната в медийния закон се очаква да бъде постигната и прозрачност при разпределението на държавните средства за реклама. Срокът за това също е декември 2027 г., но конкретни мерки как ще се случи тази прозрачност засега няма.