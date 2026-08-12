10 екипа все още гасят големия пожар край Камен Връх

10 екипа продължават да се борят за овладяването на пожара край боляровското село Камен Връх, който избухна по-рано днес.

На мястото на пожара, който обхвана 1500 декара, са областният управител на Ямбол Георги Чалъков, директорът на РДПБЗН - Ямбол комисар Иван Динев и кметът на община Болярово Христо Христов. В района е обявено бедствено положение.

В гасителните действия са включени противопожарни автомобили и екипи от Ямбол, Стралджа, Елхово, Болярово, Сливен и Бургас, съобщи БТА. В гасенето по въздуха участва хеликоптер на Военновъздушните сили, а на терен работят и булдозери.

Няма опасност за населеното място, каза областният управител Георги Чалъков. По-рано бе задействана системата BG-Alert и хората са предупредени за опасността, отбеляза той. „Вървят активно гасителни дейности. Създадена е много добра кординация", посочи Чалъков.

Обстановката постепенно се нормализира, но пожарът все още не е напълно овладян, а частично локализиран, каза комисар Иван Динев. По думите му две от трите огнища са овладени. Гасенето е затруднено от терена, тъй като огънят е навлязъл в горски масиви, където достъпът на тежка техника е ограничен. Булдозерите се използват за разширяване на съществуващи просеки и прокарване на нови, за да може огънят да бъде атакуван по фронта.

Много земеделски производители и доброволци от община Болярово помагат на пожарникарите. Причината за възникването на пожара все още се изяснява. Силният вятър допълнително усложнява обстановката, а прогнозите са и през следващите два дни да има силни пориви, каза още директорът на противопожарната дирекция в Ямбол.

„Доброволното формирование на Болярово е вдигнато, тук е. Има много добро взаимодействие с всички пожарникари, които са на терен", каза кметът на община Болярово Христо Христов. По думите му земеделци от Камен връх са осигурили четири-пет машини, докарана е и водоноска.

Христов подчерта, че хората в Камен връх са били своевременно предупредени чрез системата BG-Alert и към момента няма опасност за населеното място.

Очакването е пожарът да бъде локализиран до тъмната част на денонощието, като през нощта ще останат дежурни екипи за наблюдение на терена и предотвратяване на повторно разгаряне. Точната площ на засегнатата територия ще бъде установена след локализирането на пожара и извършването на обход от горските служители.

Пожарът се разрази около 13:35 часа, първоначално в сухи треви и храсти, но заради силния вятър огънят се е разпространил бързо и е навлязъл в широколистна гора.

Хеликоптер AS 532 AL „Кугър" (Cougar) с екипаж от 24-та авиационна база в Крумово се включи в гасенето на пожара, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.