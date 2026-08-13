ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китайската народна банка ще засили финансовата под...

Времето София 30° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23378476 www.24chasa.bg

"Зелен Несебър" - дългосрочна стратегия за устойчиво развитие

Димчо Райков

[email protected]

1352
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Несебър привлича не само с красотата си, а и с чисто море и въздух.

Чрез последователни инвестиции в екологичното бъдеще и образователни инициативи общината подобрява качеството на живот на местната общност

Екологията в Несебър е издигната на висота и се превърна в двигател на много инициативи, водещи до устойчиво развитие на общината. Всичко, което се прави за по-чиста природа,  въздух и вода, е подчинено на бранда "Зелен Несебър", който под различна форма ангажира малки и големи.

Той обединява всички общински дейности и инициативи, насочени към съхраняване на околната среда, насърчаване на екологичната отговорност и изграждан9.е на по-здравословна, приветлива и устойчива жизнена среда за настоящите и бъдещите поколения.

"Зелената" политика на община Несебър е дългосрочен стратегически ангажимент към устойчивото развитие и опазването на природните ресурси.

Прякото реализиране на дейностите се осъществява от общинските структури "Екология" и БКСО. В дейностите активно се включват и училища, детски градини, организации и граждани.

За финансирането Несебър разчита на собствени, национални и европейски средства

За периода 2016-2025 г. вследствие на компенсаторно залесяване на територията на общината са засадени общо 4535 дървета и храсти, като дейностите са реализирани от БКСО в Несебър, Обзор, Равда, Кошарица, Тънково, Гюльовца, Баня, Оризаре и Слънчев бряг.

Паралелно с дейностите по залесяване чрез отдел "Екология" и Общинския детски комплекс е реализирана активна програма за екологично образование, насочена към деца, ученици и граждани. Провеждат се

открити уроци, доброволчески акции,

инициативи по повод международни екологични дни, кампании за разделно събиране на отпадъци и засаждане на растения.

Чрез последователни инвестиции в зелената система и образователни инициативи градът утвърждава своята политика за устойчиво развитие, подобряване на качеството на живот и формиране на екологично отговорно поведение сред младите хора и местната общност.

По линия на "Зелен Несебър" тази година на празника на града на ЮНЕСКО – 15 август, при Паметника на рибаря от 14 до 16 ч ще се проведе "Лятното пътешествие на общността" с електрически автомобили Tesla.

"Възприели сме дългосрочна политика за подобряване на жизнената среда чрез повишаване на зелените показатели в общината.

Инициативата "Зелен Несебър" обединява множество проекти - от празниците на града, провеждането на фестивали, изложения и др. до изграждането на пречиствателната станция "Равда", претоварната станция за битови отпадъци, кампании за почистване на морското дъно, акции за събиране на ненужна черна и бяла техника, засаждане на хиляди нови дървета, създаване на нови зелени пространства и други значими и полезни за общността инициативи", казва кметът Николай Димитров.

"Зелен Несебър" стартира през 2010 г. и се превърна в запазена марка за инвестиции

в опазването на околната среда, въздуха и водите. В обхвата на тази политика попадат и дейностите по саниране на общинската сградна собственост, изграждането на фотоволтаични системи за обществените сгради, внедряването на енергоспестяващо улично осветление, прокарването на водопроводни системи с цел намаляване на загубите на вода по населените места и много други полезни неща.

Така например по линия на екологията градът си е поставил за цел да подмени 1768 стари печки на дърва и въглища, което се прави по проекта "Несебър е за по-чист въздух" и обхваща 1352 жилища.

Несебър привлича не само с красотата си, а и с чисто море и въздух.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Българска революция при дронове срещу пожари - летят двойно по-дълго (Видео)