"Зелен Несебър" - дългосрочна стратегия за устойчиво развитие

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Чрез последователни инвестиции в екологичното бъдеще и образователни инициативи общината подобрява качеството на живот на местната общност

Екологията в Несебър е издигната на висота и се превърна в двигател на много инициативи, водещи до устойчиво развитие на общината. Всичко, което се прави за по-чиста природа, въздух и вода, е подчинено на бранда "Зелен Несебър", който под различна форма ангажира малки и големи.

Той обединява всички общински дейности и инициативи, насочени към съхраняване на околната среда, насърчаване на екологичната отговорност и изграждан9.е на по-здравословна, приветлива и устойчива жизнена среда за настоящите и бъдещите поколения.

"Зелената" политика на община Несебър е дългосрочен стратегически ангажимент към устойчивото развитие и опазването на природните ресурси.

Прякото реализиране на дейностите се осъществява от общинските структури "Екология" и БКСО. В дейностите активно се включват и училища, детски градини, организации и граждани.

За финансирането Несебър разчита на собствени, национални и европейски средства

За периода 2016-2025 г. вследствие на компенсаторно залесяване на територията на общината са засадени общо 4535 дървета и храсти, като дейностите са реализирани от БКСО в Несебър, Обзор, Равда, Кошарица, Тънково, Гюльовца, Баня, Оризаре и Слънчев бряг.

Паралелно с дейностите по залесяване чрез отдел "Екология" и Общинския детски комплекс е реализирана активна програма за екологично образование, насочена към деца, ученици и граждани. Провеждат се

открити уроци, доброволчески акции,

инициативи по повод международни екологични дни, кампании за разделно събиране на отпадъци и засаждане на растения.

Чрез последователни инвестиции в зелената система и образователни инициативи градът утвърждава своята политика за устойчиво развитие, подобряване на качеството на живот и формиране на екологично отговорно поведение сред младите хора и местната общност.

По линия на "Зелен Несебър" тази година на празника на града на ЮНЕСКО – 15 август, при Паметника на рибаря от 14 до 16 ч ще се проведе "Лятното пътешествие на общността" с електрически автомобили Tesla.

"Възприели сме дългосрочна политика за подобряване на жизнената среда чрез повишаване на зелените показатели в общината.

Инициативата "Зелен Несебър" обединява множество проекти - от празниците на града, провеждането на фестивали, изложения и др. до изграждането на пречиствателната станция "Равда", претоварната станция за битови отпадъци, кампании за почистване на морското дъно, акции за събиране на ненужна черна и бяла техника, засаждане на хиляди нови дървета, създаване на нови зелени пространства и други значими и полезни за общността инициативи", казва кметът Николай Димитров.

"Зелен Несебър" стартира през 2010 г. и се превърна в запазена марка за инвестиции

в опазването на околната среда, въздуха и водите. В обхвата на тази политика попадат и дейностите по саниране на общинската сградна собственост, изграждането на фотоволтаични системи за обществените сгради, внедряването на енергоспестяващо улично осветление, прокарването на водопроводни системи с цел намаляване на загубите на вода по населените места и много други полезни неща.

Така например по линия на екологията градът си е поставил за цел да подмени 1768 стари печки на дърва и въглища, което се прави по проекта "Несебър е за по-чист въздух" и обхваща 1352 жилища.