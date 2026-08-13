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Социалната политика на местната власт в Несебър се забелязва и в Европа

Димчо Райков

[email protected]

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В пенсионерския клуб в Оризаре кипи живот.
  • Общината полага много усилия, за да направи по-лесен живота на социално слаби и болни хора
  • Детската млечна кухня е еталон в спазване на високи стандарти
  • По механизъм "Лична помощ" към момента са назначени 320 лични асистенти, които полагат грижи за 300 ползватели

Социалната политика на община Несебър се утвърждава като ключов приоритет в работата на местната администрация, ръководена от кмета Николай Димитров. Екипът му следва

последователна стратегия за изграждане на устойчива социална инфраструктура

Именно грижата към всички групи - от най-малките до хората в златна възраст, е водеща при изпълнение, усъвършенстване и разширяване на услугите  в тази сфера.
Малко повече от половин година в Несебър работи Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, който предоставя подкрепа за развитие на умения, самостоятелност и социализация. Центърът е с капацитет до 30 потребители.

Той цели да повиши качеството на живот на семействата на хора в неравностойно положение. Предоставя комплекс от услуги - включително консултации по социални и образователни въпроси, социална и психологическа подкрепа, рехабилитация и физикална терапия, лечебна физкултура и масажи.

Потребителите могат да се включват в трудотерапевтични и обучителни програми, които развиват умения за самостоятелен живот, управление на личен бюджет, комуникация и социално взаимодействие.

През последните години в селата Тънково, Оризаре и Баня общината изгради нови и модерни сгради, осигуряващи  условия за развитие на културна и обществена дейност сред съвременна и комфортна среда  за местната общност. Сградите

изпълняват и социална функция - създават възможности за общуване в клубове на пенсионера,

които се помещават там. Така укрепват връзките в общността и предотвратяват социалната изолация на хората в по-малките населени места.  

Жители на Несебър вече ползват умни гривни.
Жители на Несебър вече ползват умни гривни.

Паралелно с материалната база общината осъществява и други значими социални услуги. Сред тях е Домашният социален патронаж, които осигурява топла и здравословна храна за възрастни хора, за получаващите   "Топъл обяд" и на потребителите от Дневен център за пълнолетни с увреждания и лица с увреждания по места.

Преди месец патронажът се сдоби с новото оборудване, реализирано по проекта "Закупуване на ново оборудване за кухня майка на Домашен социален патронаж Несебър". Част от средствата са от фонд "Социална закрила" към социалното министерство, а останалата сума е осигурена от общината.

Детската млечна кухня в Несебър е еталон в спазване на високи стандарти при приготвянето на качествена и разнообразна храна за най-малките.

По Механизъм "Лична помощ" към момента са назначени 320 лични асистенти, които полагат грижи за 300 ползватели. По линия на "Асистентска подкрепа" работят 43 социални асистенти, които обгрижват 46 потребители.

42-ма са домашните помощници, които полагат грижи за 48 потребители

в проект "Иновативни здравно-социални услуги" по Програма за развитие на човешките ресурси (повече информация за срокове и финансиране има на сайта). По същия проект се предоставя и дейност "телекеър", при която 5 потребители ползват устройства за проследяване на основните жизнени показатели. Умните гривни имат индикатор за отчитане на падане и изпадане в безсъзнание, SOS бутон.

Подкрепа на различни групи от обществото се осъществява чрез други социални структури като Центъра за обществена подкрепа, Центъра за социална рехабилитация и интеграция и Дневния център за пълнолетни лица с увреждания.

Финансовото подпомагане също е важен стълб в  тази сфера. Стимулите от 2000 лв. за всяко новородено дете на местни жители, средствата за инвитро процедури, еднократните помощи за лечение на граждани, поощряването на талантливи деца и деца с високи образователни постижения са част от социалната подкрепа на общината.

Устойчивият модел на работа и високият стандарт на услугите носят на Несебър редица награди

Последната е за значим принос, активни партньорства и политики за развитието на социалните услуги. Наградата бе присъдена от Националния алианс за социална отговорност – представител за България на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания. Отличието затвърждава позицията на Несебър като активен и отговорен партньор в развитието на социалната политика и е стимул за продължаване на усилията в подкрепа на хората, които се нуждаят от грижа и помощ.

Община Несебър изгражда модерно бъдеще за децата си

Община Несебър предприема ключова стъпка към модернизация и дигитализация на административното обслужване в областта на образованието. През учебната 2027-2028 г. ще заработи нова единна електронна система за прием на деца и ученици. Основната цел на реформата е да се осигури по-голяма прозрачност, ефективност и равен достъп за всички кандидати.

Модернизацията се реализира в изпълнение на общинските политики за електронно управление. Очакваният ефект от нововъведението е дългосрочно оптимизиране на административните разходи и повишаване на качеството на обслужване.  

Община Несебър постоянно разширява спортната си инфраструктура с модерни зали, физкултурни салони и площадки на открито.
Община Несебър постоянно разширява спортната си инфраструктура с модерни зали, физкултурни салони и площадки на открито.

Успоредно с технологичния преход общината успешно реализира и инфраструктурни проекти, които да осигурят съвременни условия за обучение на децата.

Най-голямото училище в Бургаска област и в общината - СУ "Любен Каравелов", разширява своя капацитет чрез изграждане на нов учебен корпус. Проектът се реализира изцяло с общински средства и включва пристройка към съществуваща сграда. Корпусът е предназначен за учениците от начален етап. Сградата ще разполага с 18 модерни класни стаи и многофункционална зала. Инвестицията ще позволи на училището да премине към едносменен режим на обучение съгласно законовите изисквания.

Несебър успешно изпълни дългогодишния си ангажимент за осигуряване на покрити спортни съоръжения в малките населени места. Училищата в Оризаре и Гюльовца вече разполагат с чисто нови, съвременни физкултурни салони. Залите са изградени като функционални пристройки с директна топла връзка към основните училищни сгради.

Съоръженията осигуряват на децата възможност за качествени часове по физическо възпитание през зимните месеци. Инвестицията е част от стратегията на Община Несебър за изравняване на стандартите между всички училища.

В пенсионерския клуб в Оризаре кипи живот.
Жители на Несебър вече ползват умни гривни.
Община Несебър постоянно разширява спортната си инфраструктура с модерни зали, физкултурни салони и площадки на открито.

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