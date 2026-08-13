Социалната политика на местната власт в Несебър се забелязва и в Европа

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Общината полага много усилия, за да направи по-лесен живота на социално слаби и болни хора

Детската млечна кухня е еталон в спазване на високи стандарти

По механизъм "Лична помощ" към момента са назначени 320 лични асистенти, които полагат грижи за 300 ползватели

Социалната политика на община Несебър се утвърждава като ключов приоритет в работата на местната администрация, ръководена от кмета Николай Димитров. Екипът му следва

последователна стратегия за изграждане на устойчива социална инфраструктура

Именно грижата към всички групи - от най-малките до хората в златна възраст, е водеща при изпълнение, усъвършенстване и разширяване на услугите в тази сфера.

Малко повече от половин година в Несебър работи Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, който предоставя подкрепа за развитие на умения, самостоятелност и социализация. Центърът е с капацитет до 30 потребители.

Той цели да повиши качеството на живот на семействата на хора в неравностойно положение. Предоставя комплекс от услуги - включително консултации по социални и образователни въпроси, социална и психологическа подкрепа, рехабилитация и физикална терапия, лечебна физкултура и масажи.

Потребителите могат да се включват в трудотерапевтични и обучителни програми, които развиват умения за самостоятелен живот, управление на личен бюджет, комуникация и социално взаимодействие.

През последните години в селата Тънково, Оризаре и Баня общината изгради нови и модерни сгради, осигуряващи условия за развитие на културна и обществена дейност сред съвременна и комфортна среда за местната общност. Сградите

изпълняват и социална функция - създават възможности за общуване в клубове на пенсионера,

които се помещават там. Така укрепват връзките в общността и предотвратяват социалната изолация на хората в по-малките населени места. Жители на Несебър вече ползват умни гривни.

Паралелно с материалната база общината осъществява и други значими социални услуги. Сред тях е Домашният социален патронаж, които осигурява топла и здравословна храна за възрастни хора, за получаващите "Топъл обяд" и на потребителите от Дневен център за пълнолетни с увреждания и лица с увреждания по места.

Преди месец патронажът се сдоби с новото оборудване, реализирано по проекта "Закупуване на ново оборудване за кухня майка на Домашен социален патронаж Несебър". Част от средствата са от фонд "Социална закрила" към социалното министерство, а останалата сума е осигурена от общината.

Детската млечна кухня в Несебър е еталон в спазване на високи стандарти при приготвянето на качествена и разнообразна храна за най-малките.

По Механизъм "Лична помощ" към момента са назначени 320 лични асистенти, които полагат грижи за 300 ползватели. По линия на "Асистентска подкрепа" работят 43 социални асистенти, които обгрижват 46 потребители.

42-ма са домашните помощници, които полагат грижи за 48 потребители

в проект "Иновативни здравно-социални услуги" по Програма за развитие на човешките ресурси (повече информация за срокове и финансиране има на сайта). По същия проект се предоставя и дейност "телекеър", при която 5 потребители ползват устройства за проследяване на основните жизнени показатели. Умните гривни имат индикатор за отчитане на падане и изпадане в безсъзнание, SOS бутон.

Подкрепа на различни групи от обществото се осъществява чрез други социални структури като Центъра за обществена подкрепа, Центъра за социална рехабилитация и интеграция и Дневния център за пълнолетни лица с увреждания.

Финансовото подпомагане също е важен стълб в тази сфера. Стимулите от 2000 лв. за всяко новородено дете на местни жители, средствата за инвитро процедури, еднократните помощи за лечение на граждани, поощряването на талантливи деца и деца с високи образователни постижения са част от социалната подкрепа на общината.

Устойчивият модел на работа и високият стандарт на услугите носят на Несебър редица награди

Последната е за значим принос, активни партньорства и политики за развитието на социалните услуги. Наградата бе присъдена от Националния алианс за социална отговорност – представител за България на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания. Отличието затвърждава позицията на Несебър като активен и отговорен партньор в развитието на социалната политика и е стимул за продължаване на усилията в подкрепа на хората, които се нуждаят от грижа и помощ.

Община Несебър изгражда модерно бъдеще за децата си

Община Несебър предприема ключова стъпка към модернизация и дигитализация на административното обслужване в областта на образованието. През учебната 2027-2028 г. ще заработи нова единна електронна система за прием на деца и ученици. Основната цел на реформата е да се осигури по-голяма прозрачност, ефективност и равен достъп за всички кандидати.

Модернизацията се реализира в изпълнение на общинските политики за електронно управление. Очакваният ефект от нововъведението е дългосрочно оптимизиране на административните разходи и повишаване на качеството на обслужване. Община Несебър постоянно разширява спортната си инфраструктура с модерни зали, физкултурни салони и площадки на открито.

Успоредно с технологичния преход общината успешно реализира и инфраструктурни проекти, които да осигурят съвременни условия за обучение на децата.

Най-голямото училище в Бургаска област и в общината - СУ "Любен Каравелов", разширява своя капацитет чрез изграждане на нов учебен корпус. Проектът се реализира изцяло с общински средства и включва пристройка към съществуваща сграда. Корпусът е предназначен за учениците от начален етап. Сградата ще разполага с 18 модерни класни стаи и многофункционална зала. Инвестицията ще позволи на училището да премине към едносменен режим на обучение съгласно законовите изисквания.

Несебър успешно изпълни дългогодишния си ангажимент за осигуряване на покрити спортни съоръжения в малките населени места. Училищата в Оризаре и Гюльовца вече разполагат с чисто нови, съвременни физкултурни салони. Залите са изградени като функционални пристройки с директна топла връзка към основните училищни сгради.

Съоръженията осигуряват на децата възможност за качествени часове по физическо възпитание през зимните месеци. Инвестицията е част от стратегията на Община Несебър за изравняване на стандартите между всички училища.