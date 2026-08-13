Социалната политика на местната власт в Несебър се забелязва и в Европа

- Общината полага много усилия, за да направи по-лесен живота на социално слаби и болни хора
- Детската млечна кухня е еталон в спазване на високи стандарти
- По механизъм "Лична помощ" към момента са назначени 320 лични асистенти, които полагат грижи за 300 ползватели
Социалната политика на община Несебър се утвърждава като ключов приоритет в работата на местната администрация, ръководена от кмета Николай Димитров. Екипът му следва
последователна стратегия за изграждане на устойчива социална инфраструктура
Именно грижата към всички групи - от най-малките до хората в златна възраст, е водеща при изпълнение, усъвършенстване и разширяване на услугите в тази сфера.
Малко повече от половин година в Несебър работи Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, който предоставя подкрепа за развитие на умения, самостоятелност и социализация. Центърът е с капацитет до 30 потребители.
Той цели да повиши качеството на живот на семействата на хора в неравностойно положение. Предоставя комплекс от услуги - включително консултации по социални и образователни въпроси, социална и психологическа подкрепа, рехабилитация и физикална терапия, лечебна физкултура и масажи.
Потребителите могат да се включват в трудотерапевтични и обучителни програми, които развиват умения за самостоятелен живот, управление на личен бюджет, комуникация и социално взаимодействие.
През последните години в селата Тънково, Оризаре и Баня общината изгради нови и модерни сгради, осигуряващи условия за развитие на културна и обществена дейност сред съвременна и комфортна среда за местната общност. Сградите
изпълняват и социална функция - създават възможности за общуване в клубове на пенсионера,
които се помещават там. Така укрепват връзките в общността и предотвратяват социалната изолация на хората в по-малките населени места.
Паралелно с материалната база общината осъществява и други значими социални услуги. Сред тях е Домашният социален патронаж, които осигурява топла и здравословна храна за възрастни хора, за получаващите "Топъл обяд" и на потребителите от Дневен център за пълнолетни с увреждания и лица с увреждания по места.
Преди месец патронажът се сдоби с новото оборудване, реализирано по проекта "Закупуване на ново оборудване за кухня майка на Домашен социален патронаж Несебър". Част от средствата са от фонд "Социална закрила" към социалното министерство, а останалата сума е осигурена от общината.
Детската млечна кухня в Несебър е еталон в спазване на високи стандарти при приготвянето на качествена и разнообразна храна за най-малките.
По Механизъм "Лична помощ" към момента са назначени 320 лични асистенти, които полагат грижи за 300 ползватели. По линия на "Асистентска подкрепа" работят 43 социални асистенти, които обгрижват 46 потребители.
42-ма са домашните помощници, които полагат грижи за 48 потребители
в проект "Иновативни здравно-социални услуги" по Програма за развитие на човешките ресурси (повече информация за срокове и финансиране има на сайта). По същия проект се предоставя и дейност "телекеър", при която 5 потребители ползват устройства за проследяване на основните жизнени показатели. Умните гривни имат индикатор за отчитане на падане и изпадане в безсъзнание, SOS бутон.
Подкрепа на различни групи от обществото се осъществява чрез други социални структури като Центъра за обществена подкрепа, Центъра за социална рехабилитация и интеграция и Дневния център за пълнолетни лица с увреждания.
Финансовото подпомагане също е важен стълб в тази сфера. Стимулите от 2000 лв. за всяко новородено дете на местни жители, средствата за инвитро процедури, еднократните помощи за лечение на граждани, поощряването на талантливи деца и деца с високи образователни постижения са част от социалната подкрепа на общината.
Устойчивият модел на работа и високият стандарт на услугите носят на Несебър редица награди
Последната е за значим принос, активни партньорства и политики за развитието на социалните услуги. Наградата бе присъдена от Националния алианс за социална отговорност – представител за България на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания. Отличието затвърждава позицията на Несебър като активен и отговорен партньор в развитието на социалната политика и е стимул за продължаване на усилията в подкрепа на хората, които се нуждаят от грижа и помощ.
Община Несебър изгражда модерно бъдеще за децата си
Община Несебър предприема ключова стъпка към модернизация и дигитализация на административното обслужване в областта на образованието. През учебната 2027-2028 г. ще заработи нова единна електронна система за прием на деца и ученици. Основната цел на реформата е да се осигури по-голяма прозрачност, ефективност и равен достъп за всички кандидати.
Модернизацията се реализира в изпълнение на общинските политики за електронно управление. Очакваният ефект от нововъведението е дългосрочно оптимизиране на административните разходи и повишаване на качеството на обслужване.
Успоредно с технологичния преход общината успешно реализира и инфраструктурни проекти, които да осигурят съвременни условия за обучение на децата.
Най-голямото училище в Бургаска област и в общината - СУ "Любен Каравелов", разширява своя капацитет чрез изграждане на нов учебен корпус. Проектът се реализира изцяло с общински средства и включва пристройка към съществуваща сграда. Корпусът е предназначен за учениците от начален етап. Сградата ще разполага с 18 модерни класни стаи и многофункционална зала. Инвестицията ще позволи на училището да премине към едносменен режим на обучение съгласно законовите изисквания.
Несебър успешно изпълни дългогодишния си ангажимент за осигуряване на покрити спортни съоръжения в малките населени места. Училищата в Оризаре и Гюльовца вече разполагат с чисто нови, съвременни физкултурни салони. Залите са изградени като функционални пристройки с директна топла връзка към основните училищни сгради.
Съоръженията осигуряват на децата възможност за качествени часове по физическо възпитание през зимните месеци. Инвестицията е част от стратегията на Община Несебър за изравняване на стандартите между всички училища.