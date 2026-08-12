Правителството с 10-годишна стратегия за културата, предлага нов закон за статута на артиста

Предлага "Национален културен паспорт" за децата, за да ходят на театър, музей, кино, концерт, библиотека

Национална програма „Културна раница" ще вкара ателиета, гостуващи спектакли и срещи с автори в училище

10-годишна стратегия за културата - от 2027 до 2037 г., в която ще има тригодишно бюджетно планиране и ежегодна оценка на изпълнението, предлага правителството в програмата си за управление. Целта е институциите да имат ясни ангажименти и срокове.

За целта до декември 2029 г. ще бъде приет нов закон за статута на артиста, който трябва да осигури социална защита на професионалните артисти и признание на спецификата на артистичния труд. Пак след три години ще има и нов закон за сценичните изкуства.

В програмата е включена и нова Национална програма „Първи професионален шанс", която ще бъде за млади творци, както и да се разработи кадрова политика за дефицитни професии – оркестранти,

балетни артисти, реставратори, сценични специалисти, библиотекари, музейни експерти.

Основните мерки и цели, заложени от правителството, се фокусират върху стабилно финансиране, дигитализация и превръщането на културата в икономически двигател чрез туризма.

Сред приоритетите са и създаване на „Национален културен паспорт", който ще е за децата от 6 до 18 години. Идеята е да се въведе "минимален национален стандарт" за ежегоден достъп на всяко дете до театър, музей, кино, концерт, библиотека и обект на културното

наследство.

А създаването на Национална програма „Културна раница" ще вкара в училище творчески

ателиета, гостуващи спектакли, организирани посещения в културни институции и

срещи с автори.

А за възрастните ще има програма „Изкуство за живот", която ще развива културни дейности в болници, социални домове и центрове за възрастни хора.

Сред приоритетите са заложени постоянна програма „Национална колекция ХХI век" за откупки

на значими съвременни произведения, както и откупки на произведения на съвременното изкуство от държавните и общинските художествени галерии и от музеите с художествени отдели.

Културното наследство също е включено в програмата на правителството, като включва разгръщане на потенциала на историческото ни наследство за развитие на модерен и устойчив културен туризъм. Предвижда се засилен контрол и закрила на обектите под егидата на ЮНЕСКО чрез общи механизми между министерствата, както и подкрепа за читалищата и нематериалното културно наследство в страната.

Сред обектите, които са включени в програмата, за реставрация като културните ценности, са: Националния парк-музей „Шипка", църквата „Христос Пантократор" в Несебър, църквата „Архангел Михаил и Гавраил" в Несебър, както и "Старата митрополия". Предстои ремонт и на „Боянската църква" в София, Княжеския дворец (сега Национална художествена галерия, както и на Родопската теснолинейка като културен пейзаж.

Като приоритет е изведена и дигитализацията в областта на културата, като ще бъде

поставен акцент върху завършването на цифровизацията на културното наследство и

архивите в изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост. Необходимо е да бъдат създадени условия за широк дигитален достъп до културни ресурси, изложби и архиви чрез системно създаване и развитие на дигитално съдържание

и ресурси, които осигуряват достъп до културното богатство. Ще се използват съвременни технологии за ефективна работа и ангажиране на младата

публика.