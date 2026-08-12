Осветяват кой взе 51 млрд. от обществени поръчки - важните икономически промени в програмата на Радев (Обзор)

Над 190 хил. договора стават публични, търсят посредниците на олигарсите

Кооперативи в земеделието, помощ за семейни стопанства

Магистрала “Черно море” - от турската до румънската граница, ще се прави на концесия

Такса смет според отпадъците ще влезе в закон от догодина

Посредници между “върха на олигархичната пирамида”, министерствата и правоохранителните органи ще издирва властта. До края на 2026 г. те трябва да бъдат установени, да е ясно как влияят върху решенията и участват в разпределянето на публичния ресурс. Ще се разкриват и връзките им с държавни служители.

Това предвижда разделът “Демонтаж на олигархичния модел” в правителствената програма. Малко преди да навърши първите си 100 дни, кабинетът на Румен Радев публикува 208 стр., разписани по теми и ресори, за плановете си през следващите 4 години

Ще се проверяват подставени собственици,

несъответствия между имущество и доходи, свързани фирми, скрити подизпълнители и оферти със завишени цени, решена е властта.

Публични ще станат над 193 000 договора по обществени поръчки за повече от 51 млрд. евро, възложени през 2020 - 2026 г. на повече от 17 400 фирми.

Предвижда се въвеждане на постоянен контрол и спиране на проекти и плащания с корупционен риск, ревизия на ключови поръчки, санкции за лошо изпълнение,

публичен регистър на компрометирани

изпълнители, отстраняване от търгове на фирми, уличени от КЗК в манипулации и нови указания срещу нагласени процедури.

От юни 2027 г. условията на търгове трябва да бъдат проверявани дали фаворизират определени кандидати или ограничават конкуренцията. Съмнителните поръчки ще се връщат на възложителя и ще се обозначават публично. Ще се следят случаите на възлагане без реална конкуренция, а покупките през стокови борси ще се ограничат, ако с тях се заобикалят процедури за поръчки.

Предвидени са референтни цени за материали и дейности при строителство и ремонт на ВиК, транспортна и друга инфраструктура. Обещани са още премахване на регулаторните привилегии и картелите, разчупване на монополите и промени в правилата за свободната конкуренция.

До края на годината трябва да бъдат установени и подставените лица в бизнеса и собствеността. Предвиждат се засилени проверки за съответствие между притежаваното имущество и официалните доходи.

Ще се търсят банкови сметки, имоти

и други активи в България и чужбина.

Предвидени са системи за ранно откриване на незаконни финансови потоци, корупция и организирана престъпност, модерни аналитични инструменти за проследяване на парите. Ще се следят парични преводи, ще има специализирани операции срещу изпирането на пари и разследване на корупционни престъпления на длъжностни лица.

МВР, ДАНС, НАП, митниците, БНБ, КФН, прокуратурата и комисиите за противодействие на корупцията и за незаконното имущество трябва да обменят информация по постоянен механизъм. Ще има единни правила за разследване на сложни финансови схеми и съвместна работа с Европол, Евроюст, Европейската прокуратура, Интерпол.

Ще има и промени в законите за отнемане на незаконно имущество, държавния служител, МВР и мерките срещу изпирането на пари, както и в НК и НПК. Целта е

по-ефективно проследяване, запориране, конфискуване на имущество

с престъпен произход. Бизнесът ще бъде насърчаван да сигнализира и да съдейства на разследващите при опити за превземане на активи и собственост. Обещана е държавна защита при посегателства. Ще бъде прегледано антикорупционното законодателство и ще има нов закон за Комисията за противодействие на корупцията и по-добра защита на подаващите сигнали.

Като част от мерките ще бъдат променени регистрите на медийната собственост, а контролът върху прозрачността им ще бъде съсредоточен в един държавен орган. Обществените медии трябва да бъдат извадени от политически контрол чрез независимо бюджетно финансиране. Обещана е и прозрачност при разпределянето на държавните средства за реклама.

В кономическата си част програмата предвижда концесия за магистрала “Черно море” не само между Бургас и Варна, а и прилежащите му трасета от Бургас на юг до Малко Търново и турската граница и от Варна до ГКПП Йовково на румънската. Подготовката на процедурата трябва да е готова до декември 2029 г.

Същият срок е даден и за строителството на частта от магистралата между Бяла и Велико Търново, а година по-късно да има

проект за разширяването на “Тракия”

от София до началото на магистрала “Марица”.

През декември тази година трябва да има промени в Закона за управление на отпадъците, в които да се заложи депозитната система за опаковки. Тя трябва да заработи от януари 2028 г. Въвеждане на принципа “замърсителят плаща” чрез промени в Закона за местните данъци и такси трябва да се случи до януари 2027 г.

Темата за кооперирането в земеделието също влиза в управленската програма. Срокът за създаването на съвременна правна рамка е до март 2028 г. А развитието на тържища, логистични центрове и кооперативни структури трябва да стане до март 2030 г. Подкрепа за устойчиви семейни фермерски стопанства, подпомагане, обвързано с реализираната продукция, приоритизиране на плодове, зеленчуци, животновъдство и др. са с постоянен срок. Напояването също е приоритет и до март 2029 г. трябва да бъдат планирани стратегически инвестиции.

Индустрия с висока добавена стойност,

изкуствен интелект, космически технологии и такива с двойна употреба, роботика

- с това България ще става предпочитана инвестиционна дестинация в Югоизточна Европа, е една от големите икономически цели на правителството.

Българският капиталов пазар ще стане по-активен източник на финансиране за бизнеса. Приоритети ще са развитието на индустриалните паркове, производства с преработка на суровини.

До края на тази година ще се въведе таван на заплатите в публичните предприятия. А до края на 2028 г. е определен срокът за подпомагане на развитието на късите вериги на доставка на храни.

Ще се проучват възможностите за блокови цени. При тях определено потребление се заплаща при по-благоприятни условия, а над него ще е по-скъпо. Ще се проучва възможността миноритарни дялове на държавните енергийни дружества да бъдат листвани на Българската фондова борса. Това трябва да стане през януари 2027 г.

В транспорта се предвижда коридор през Черно море да конкурира Ормузкия проток и който да даде перспективи за развитие на българските пристанища и на сухопътната свързаност с Турция. Предвижда се нова жп връзка Ямбол – Елхово – Лесово – турска граница, свързваща Европа с Китай. Срокът е декември 2030 г. Вертикалният жп коридор от Гърция през България до Румъния също е част от програмата. В плана на кабинета е изграждане на железопътната връзка между България и Северна Македония. Това трябва да стане до декември 2034 г.

През декември тази година трябва да има промени в Закона за управление на отпадъците, в които да се заложи депозитната система за опаковки. Тя трябва да заработи от януари 2028 г. Въвеждане на принципа “замърсителят плаща” чрез промени в Закона за местните данъци и такси трябва да се случи до януари 2027 г.

Темата за кооперирането в земеделието също влиза в управленската програма. Срокът за създаването на съвременна правна рамка е до март 2028 г. А развитието на тържища, логистични центрове и кооперативни структури трябва да стане до март 2030 г. Подкрепа за устойчиви семейни фермерски стопанства, подпомагане, обвързано с реализираната продукция, приоритизиране на плодове, зеленчуци, животновъдство и др. са с постоянен срок. Напояването също е приоритет и до март 2029 г. трябва да бъдат планирани стратегически инвестиции.

Индустрия с висока добавена стойност, изкуствен интелект, космически технологии и такива с двойна употреба, роботика

- с това България ще става предпочитана инвестиционна дестинация в Югоизточна Европа, е една от големите икономически цели на правителството.

Българският капиталов пазар ще стане по-активен източник на финансиране за бизнеса. Приоритети ще са развитието на индустриалните паркове, производства с преработка на суровини.

До края на тази година ще се въведе таван на заплатите в публичните предприятия. А до края на 2028 г. е определен срокът за подпомагане на развитието на късите вериги на доставка на храни.

Дигитална трансформация ще се постигне чрез оперативна съвместимост и мобилно приложение за достъп до цифрови публични услуги (в края на 2028 г.), дигитализация на всички хартиени документи и на регистрите - до май 2029 г.

Либерализацията на пазара на ток за битовите потребители

няма да се въведе, докато не бъдат приложени механизми за защита на уязвими домакинства

Ще се проучват възможностите за блокови цени. При тях определено потребление се заплаща при по-благоприятни условия, а над него ще е по-скъпо. Ще се проучва възможността миноритарни дялове на държавните енергийни дружества да бъдат листвани на Българската фондова борса. Това трябва да стане през януари 2027 г.

В транспорта се предвижда коридор през Черно море да конкурира Ормузкия проток и който да даде перспективи за развитие на българските пристанища и на сухопътната свързаност с Турция. Предвижда се нова жп връзка Ямбол – Елхово – Лесово – турска граница, свързваща Европа с Китай. Срокът е декември 2030 г. Вертикалният жп коридор от Гърция през България до Румъния също е част от програмата. В плана на кабинета е изграждане на железопътната връзка между България и Северна Македония. Това трябва да стане до декември 2034 г.



Всички чиновници вече ще преминават задължително обучение

в Института по публична администрация. През 2027 г. се предвижда обединяването на дублиращи се звена, оптимизация на териториалните поделения и преглед на почивните бази. Следващия етап на административната реформа ще продължи с

промяна на модела за заплащането на администрацията, на ранговата система и на процеса по оценяване на работата на служителите. До края на мандата си правителството планира да напише нов закон, подробно уреждащ планирането и измерването на резултатите на администрацията, както е да разработи система за мониторинг на изпълнението на годишните цели на администрациите.

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Въвежда се изискване всички болници - държавни, общински и частни, да провеждат централизирани доставки на скъпоструващи лекарства и изделия по Закона за обществените поръчки, за да се намалят цените и доплащанията от пациентите. Бюджетът на здравната каса ще бъде под дигитален мониторинг с публичен достъп до отчетните данни.

Предвиден е и нов модел на заплащане на болниците - преминава се от клинични пътеки към пилотно въвеждане на диагностично свързани групи, които остойностяват медицинския труд и реално вложените ресурси.

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