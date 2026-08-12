Вдигат тежестта на стажа във формулата за пенсия. Голяма реформа в ТЕЛК, сменят клиничните пътеки

Три важни неща предлага правителството при пенсиите, за да бъдат адекватни. До края на следващата година тези, които нямат общо с осигурителния принос, ще се извадят от НОИ и ще отидат в Агенцията за социално подпомагане.

До 3 години трябва да се разпишат и промени в Кодекса за социално осигуряване. Една от тях е повишаване на тежестта на осигурителния стаж при определяне на размера на пенсиите. В момента една година без превръщане носи 1,35% при изчисляването на пенсията. Ако този процент бъде увеличен, човек с по-дълъг осигурителен стаж ще получи по-висока пенсия при същия осигурителен доход.

Друга промяна е и увеличаване на добавката от Учителския пенсионен фонд.

Всяка година ще се актуализират минималните и максималните осигурителни доходи.

До края на 2026 г. ще има промени в Кодекса на труда, за да регламентират три нови форми на труд: споделено работно място, споделяне на служители и работа през платформи.

До декември 2027 г. трябва да се промени начинът на индивидуалната оценка на хората с увреждания. Идеята е да се оценява как човекът реално функционира и от каква помощ има нужда и според това да му се отпуска помощ. Здравното министерство пък ще направи и самата реформа при определянето на ТЕЛК - решението вече ще се издава след оценка на функционалността. Ще има дигитален мониторинг върху това.

Въвежда се изискване всички болници - държавни, общински и частни, да провеждат централизирани доставки на скъпоструващи лекарства и изделия по Закона за обществените поръчки, за да се намалят цените и доплащанията от пациентите. Бюджетът на здравната каса ще бъде под дигитален мониторинг с публичен достъп до отчетните данни.

Предвиден е и нов модел на заплащане на болниците - преминава се от клинични пътеки към пилотно въвеждане на диагностично свързани групи, които остойностяват медицинския труд и реално вложените ресурси.

Разписано е пълно разгръщане на системата за спешна медицинска помощ по въздух с изграждане на бази за 24/7 и интеграция със система 112. Ще се развиват мобилни екипи и телемедицината, които ще се финансират от НЗОК за малки и труднодостъпни населени места.

Трябва да се разгърне и мрежа от амбулатории за първична помощ и възможност медицинските сестри да сключват договори с НЗОК за здравни грижи в тези райони.

Национална детска болница ще трябва да се изгради ускорено като иновативен център за върхови постижения с мултидисциплинарен подход.

Въвежда се заплащане от държавата на антибактериални лекарства за деца до 7 г.

Нов механизъм ще гарантира, че разликата в заплащането между лекар-специалист и специализант (както и при медицинските сестри) няма да е по-голяма от 30%. Предвидени са стимули за млади специалисти - общински жилища и работа за членове на семействата им, ако изберат да работят в региони с недостиг на кадри.

До ноември тази година пък трябва да започне проверка за физически наличните болнични легла и тяхната използваемост в 28-те области на страната.