Връщат физзарядката - по 10 минути, само една смяна в училище

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10 минути утринна гимнастика и 5 минути двигателна пауза след четвъртия час за учениците от 1-и до 4-и клас предвиждат да въведат управляващите до септември 2029 г. Така ще се повиши двигателната активност, концентрацията и вниманието им. Ще се създават и навици за здравословен живот.

Срокът да се въведе проследяване на развитието за всяка възрастова група в детската градина е до септември 2028 г.

До края на 2029-а пък се предвижда цялостно обновяване на учебното съдържание. А до януари 2030 г. ще има и промяна в оценяването - фокус върху измерване на значими умения.

В управленската програма е заложено усъвършенстване на дигитално-медийната грамотност и придобиване на ИИ. Очаква се до края на мандата да се подобрят резултатите от международното изследване PISA.

Стремежът е също повече ученици да се явяват на матура по математика и природни науки.

От учебната 2028/2029 г. ще се включи учебният предмет добродетели и религии като част от задължителните учебни часове - така, както вече бе обявено.

Предвидени са инвестиции в училищната инфраструктура, за да се преминава към едносменен режим - срокът е до януари 2030 г. Ще се строят и нови училища. Обещава се привличане на повече учители до 35 г.

В областта на висшето образование до март 2028 г. ще има национална система за проследяване реализацията на завършилите. Резултатите пък трябва да се използват при определяне на държавния прием. Предвижда се и периодична международна оценка на научните организации.