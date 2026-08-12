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Полицейските шефове – с мандат. Нов НК, промени в конституцията и правила за предсрочно освобождаване на съдии от КС

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ПРАВОСЪДНИЯТ МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАЙДЕНОВ

Контролът по пътищата ще се прави на база на интерактивната карта на МВР

Съдебна карта, изцяло нов Наказателен кодекс, съществена реформа на сега съществуващия НПК, драстично съкращаване на времето до окончателния съдебен акт, премахване на несвойствените функции на ВСС, промяна в механизма за разследване на главния прокурор, преосмисляне на ролята на инспектората. Изцяло нова рамка за е-правосъдие и употреба на изкуствен интелект, ограничаване на прекомерната концентрация на вътрешна власт в прокуратурата, въвеждане на правила за предсрочно освобождаване на съдия в Конституционния съд при тежки или системни нарушения.

Това са само част от мерките, които управляващите обещават в областта правосъдието, включително и през промени в конституцията.

Изработването на нов НК трябва да се случи до юли 2029 г. Настоящият е от 1968-а и в специалната част е много остарял, като е променян на парче над 150 пъти. Досега е имало няколко работни групи за написването на нов, но не и окончателен проект, внесен в парламента.

Според предвидената промяна в механизма за разследване на главния прокурор едновременно с разследващия ще се назначава и такъв, който да е контролиращ. Заложен е автоматичен съдебен контрол върху отказите, прекратяването и спирането на производствата.

Главният секретар, полицейските шефове и тези на пожарната вече ще имат мандат. Това пък е една от най-важните промени в сектор “Сигурност”. В момента те могат да седят на постовете си и 20 г, ако никой не ги смени. Освен това ще има проверки за интегритет и лоялност при назначаване, повишение и по време на служба в МВР. 

Контролът по пътищата ще се прави на база на интерактивната карта на МВР и ще е в местата с концентрация на катастрофи. Резултатите ще се мерят с намалението на жертвите, а не с броя проверки и глоби.

Правителството планира и към пожарната да се влеят парамедици. Така структурата, която отговаря и за защита на населението, ще е по-ефективна, когато реагира при бедствия.  До края на 2028 г. трябва да бъде създадено и звено за въздушна подкрепа при гасене на пожари, издирване и спасяване и транспортиране на пострадали.

ПРАВОСЪДНИЯТ МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАЙДЕНОВ

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