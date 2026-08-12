Посрещнаха с камбанен звън Хавайската Света Богородица в Мерданския манастир

С камбанен звън Хавайска мироточива Иверска икона на Пресвета Богородица бе посрещната във Великотърновска епархия. Първите миряни й се поклониха в манастира „Св. 40 мъченици" в лясковското село Мерданя.

Светинята бе посрещната с камбанен звън и по килим от розови листенца от Великотърновския митрополит Григорий. Той води литийното шествие и последвалите служби, а сред присъстващите в манастира имаше поклонници от цяла България, както и гости от Румъния. Всеки, дошъл да се поклони, получаваше памук, напоен с мирото от иконата и беше помазван с елей от кандилото, поставено до нея.

В Мерданския манастир се отслужват вечерня и Богородичен канон, а утре сутрин, 13 август, ще има тържествена Света литургия, съобщава БТА. След това иконата ще отпътува за Велико Търново, където ще бъде официално посрещната и изложена за поклонение в катедралния храм „Рождество Богородично". В следобедните часове обиколката из България ще продължи към Сливенската епархия.

Иконата пристигна за поклонение в България на 31 юли и бе посрещната на летище „Васил Левски" от Българския патриарх Даниил. Тя ще остане в страната ни до 19 август. Придружават я официалният й пазител свещеник Нектарий Янгсън и свещеник Илия от Руската задгранична православна църква.

Историята на светинята започва през 2007 г. в православната християнска община в Хонолулу, Хаваи, когато малко печатно копие на Иверската икона на Божията Майка по чудесен начин започва да мироточи и да излъчва силно благоухание на рози. След внимателно църковно проучване през 2008 г. Руската православна църква зад граница (РПЦЗ, към Московската патриаршия) официално признава иконата за чудотворна и я благославя да посещава православните храмове по света.

Оттогава иконата е обиколила хиляди храмове в Северна Америка, Европа и други страни. Пред нея са се поклонили милиони вярващи, а стотици чудеса и изцеления са подробно документирани. Особено известни са свидетелствата за духовно укрепване, телесни изцеления и благодатния мир, който мнозина усещат при молитва пред светия образ на Божията Майка.