Заловиха шофьор да кара на марихуана в Карловско, в дома му имало наркотици за над 20 000 евро

Той отглеждал високорисковите наркотични вещества в имота си

Мъж от Карловско, шофирал след употреба на марихуана, а след това в дома му били открити и значителни количества наркотици, получи обща условна присъда от 2 години с изпитателен срок от 48 месеца. Той се е признал за виновен и е сключил споразумение с прокуратурата, което вече е одобрено от Районния съд в Карлово.

Всичко започнало на 1 юли, когато мъжът бил спрян за проверка от органите на реда край карловско село. Полицаите го тествали за употреба на наркотици, като драгчекът отчел положителна проба за канабис.

Около 15,30 часа същия ден униформените предприели претърсване на имота му. Там те открили значително количество наркотични вещества - 1712 грама марихуана на стойност 17 500 евро и хашиш за 2600 евро. Общото тегло на иззетите наркотици било 1843 грама, а стойността им надхвърляла 20 хил. евро. Установено било, че мъжът отглеждал високорисковите наркотични вещества в имота си. Всички те били иззети от полицията.

Освен условната присъда мъжът е лишен и от право да управлява автомобил за година и 6 месеца. Той трябва да плати и глоба в размер на 1022 евро, както и 469 евро разноски по делото.