Тежка катастрофа край Драгалевци, 22-годишна жена е загинала (Обновена)

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Тежка катастрофа се случила на Околовръсното в София при разклона за Драгалевци. На мястото има много полиция и вероятно поне една жертва, пишат в групата "Катастрофи в София".

"Има много полиция и линейки, един труп и няколко пострадали", пише свидетел на инцидента. Засега няма информация каква е причината за катастрофата и подробности за състоянието на пострадалите.

По-късно стана ясно, че жена на 22 години е загинала в катастрофата на Софийския околовръстен път между булевардите "Черни връх" и "Симеоновско шосе".

Сигналът за линейката е подаден в 21:07 часа. Спешният екип е отишъл на мястото на инцидента веднага, но само е констатирал смъртта на жената.

От СДВР информираха, че загиналата жена се е движила пеша.

От столичната полиция допълниха, че при друг пътен инцидент на бул. "Възкресение" и ул. "Кубан" също е пострадал пешеходец. Той е с леко нараняване, а шофьорът е избягал от мястото на произшествието.