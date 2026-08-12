ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Пари Сен Жермен" е супершампион на Европа

Времето София 26° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23379162 www.24chasa.bg

Хванаха мъж с няколко вида наркотици, докато вози 4-месечното си бебе в София

2672
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Мъжът е задържан. СНИМКА: Пиксабей

39-годишен мъж е задържан с наркотици, докато вози в колата 4-месечното си бебе. Той е заловен при специализирана полицейска операция в София срещу разпространението на наркотици в района на училища, паркове и детски градини.

При проверката в автомобила му е открито голямо количество различни наркотични вещества, а на задната седалка е било 4-месечно бебе. Това съобщи зам.-началникът на Първо районно управление комисар Георги Гечев.

По думите му операцията е проведена след получен сигнал. При проверка на луксозната кола полицаите установили наличие на марихуана, метамфетамин и кокаин, съобщи НОВА.

За случая са уведомени социалните служби и отдел „Закрила на детето". Предстои да бъде установено дали има и други лица, съпричастни към престъплението. Майката на детето е установена. Към момента тя е заедно с бебето и твърди, че не е знаела, че в автомобила има наркотични вещества.

Задържаният мъж до този момент няма регистрирани криминални прояви. Разследването по случая продължава.

Мъжът е задържан. СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Българска революция при дронове срещу пожари - летят двойно по-дълго (Видео)