Апелативният съд: Община Пловдив няма собственост в автогара "Юг"

Решението може да бъде обжалвано пред ВКС

Община Пловдив няма собственост в автогара "Юг". Това постанови Апелативният съд по делото, което води приватизаторът на автобусния терминал - "Хеброс бус" ООД, срещу градската управа. Първата инстанция - Окръжният съд в Пловдив, се произнесе в полза на общината, но втората отмени решението й.

Дружеството "Хеброс бус" става собственик на автогарата на 30 юни 1991 г. Според акта за държавна собственост отпреди приватизацията имотът е с площ 4680 кв. м. През 2020 г. обаче общината е обявила, че автогарата е 5860 кв. м и е актувала като своя собственост 1180/5860 идеални части. Именно този акт оспорва "Хеброс бус" и състав на Апелативния съд намира, че известна разлика в площта на имота има, но това не води до заключението за промяна на неговата собственост.

На това основание претенциите на приватизатора са уважени, но и това решение не е окончателно и подлежи на обжалване пред ВКС.