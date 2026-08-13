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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23379503 www.24chasa.bg

Апелативният съд: Община Пловдив няма собственост в автогара "Юг"

Ваня Драганова

[email protected]

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Автогара "Юг" в Пловдив Снимката е илюстративна

Решението може да бъде обжалвано пред ВКС

Община Пловдив няма собственост в автогара "Юг". Това постанови Апелативният съд по делото, което води приватизаторът на автобусния терминал - "Хеброс бус" ООД, срещу градската управа. Първата инстанция - Окръжният съд в Пловдив, се произнесе в полза на общината, но втората отмени решението й. 

Дружеството "Хеброс бус" става собственик на автогарата на 30 юни 1991 г. Според акта за държавна собственост отпреди приватизацията имотът е с площ 4680 кв. м. През 2020 г. обаче общината е обявила, че автогарата е 5860 кв. м и е актувала като своя собственост 1180/5860 идеални части. Именно този акт оспорва "Хеброс бус" и състав на Апелативния съд намира, че известна разлика в площта на имота има, но това не води до заключението за промяна на неговата собственост.

На това основание претенциите на приватизатора са уважени, но и това решение не е окончателно и подлежи на обжалване пред ВКС.

Автогара "Юг" в Пловдив Снимката е илюстративна

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