Прокурор Чинев: Водолазите извадиха само елемент от мотоделтапланера, който падна край Несебър

Водачът на въздухоплавателното средство е бил неправоспособен. Той не е фигурирал в регистрите на гражданска въздухоплавателна организация. Това каза ръководителят на Окръжна прокуратура - Бургас Георги Чинев по повод инцидента с мотоделтапланер край Несебър.

"Свидетели сме на ужасяваща трагедия по Южното Черноморие. Положиха се всички усилия въздухоплавателното средство да бъде извадено от морето. Към настоящия момент водолазите успяха да извадят само елемент от него. Това, което с категоричност може да бъде потвърдено, е, че на водача на въздухоплавателното средство не е издавано удостоверение за летателна правоспособност. Той е бил неправоспособен и не е фигурирал в регистрите на гражданска въздухоплавателна организация. Полетите са били нерегламентирани", посочи Георги Чинев, ръководител на Окръжна прокуратура - Бургас пред БНТ.

Инцидентът стана в сряда малко преди обяд на плаж в квартал "Аурелия". По случая започна разследване как нерегистрирана машина, за която е имало сигнали и проверки, е продължила да извършва полети.

При падането ѝ в морето загина 56-годишен пътник, а 71-годишният пилот, който е и собственик на машината, е тежко ранен и с опасност за живота.