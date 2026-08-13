ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Васил Найденов и невероятно светлинно шоу събират ...

Времето София 24° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23379573 www.24chasa.bg

Прокурор Чинев: Водолазите извадиха само елемент от мотоделтапланера, който падна край Несебър

3888
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Прокурор Георги Чинев. Снимка: 24 часа

Водачът на въздухоплавателното средство е бил неправоспособен. Той не е фигурирал в регистрите на гражданска въздухоплавателна организация. Това каза ръководителят на Окръжна прокуратура - Бургас Георги Чинев по повод инцидента с мотоделтапланер край Несебър.

"Свидетели сме на ужасяваща трагедия по Южното Черноморие. Положиха се всички усилия въздухоплавателното средство да бъде извадено от морето. Към настоящия момент водолазите успяха да извадят само елемент от него. Това, което с категоричност може да бъде потвърдено, е, че на водача на въздухоплавателното средство не е издавано удостоверение за летателна правоспособност. Той е бил неправоспособен и не е фигурирал в регистрите на гражданска въздухоплавателна организация. Полетите са били нерегламентирани", посочи Георги Чинев, ръководител на Окръжна прокуратура - Бургас пред БНТ.

Инцидентът стана в сряда малко преди обяд на плаж в квартал "Аурелия". По случая започна разследване как нерегистрирана машина, за която е имало сигнали и проверки, е продължила да извършва полети.

При падането ѝ в морето загина 56-годишен пътник, а 71-годишният пилот, който е и собственик на машината, е тежко ранен и с опасност за живота.

Прокурор Георги Чинев. Снимка: 24 часа

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Българска революция при дронове срещу пожари - летят двойно по-дълго (Видео)