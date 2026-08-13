Джартов: Има 30% по-малко пожари

Вятърът, високите, температури и лошото състояние на земите са сред най-големите предизвикателства пред нас. . Това обясни главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" към МВР пред bTV.

Тази година е имало по-малко пожари, а причината е благоприятното време и по-добрата организация. 25-30% са по-малко пожарите, унищожените площи и най-вече горските са над 3000, а до пожароопасният сезон ще станат вероятно 5000, а миналата година бяха над 130 хил., каза още той.

Земята е актив, който носи отговорности, така че ние трябва да се грижим за тези имоти така, както се грижим за жилището си. Така трябва да се грижим и за останалите имоти, които притежаваме.

Много често се случва изоставени вили и къщи, в които на практика гората е навлязла, да станат част от гората, а не от населеното място. Това създава голяма вероятност в момента, в който възникне пожар, да изгорят и тези имоти, разказа още той. И обясни, че са имали такива случаи през изминалите години.

"Граждани, които последните 20–30 години не са посещавали имотите си, когато разберат, че има пожар в района, искат да отидат дотам, да видят в какво състояние са имотите и какво се случва, както и дали има опасност от пожара. И тогава за нас и колегите от полицията е кризисна ситуация да ги спрем и да не им позволим да влизат в опасната зона", каза още той.

"Няма чак толкова тежка ситуация. Обикновено в такива случаи съвместно с местната власт, с ВиК дружествата, ако е необходимо, допълнително се осигуряват водоноски. И това при нас вече е част от вътрешните ни процедури. Тоест колегите знаят в кои населени места хидрантната мрежа не е захранена с вода, има определени дефицити. И когато се случи пожар в този район, незабавно се изпращат допълнителни екипи или се изискват водоноски", разказа още шефът на огнеборците.

"Като цяло техниката ни е в добро състояние. Стараем се да я поддържаме изправна. Преди всеки сезон извършваме допълнителни прегледи и ремонти там, където се налага, така че когато настъпи съответният сезон, да сме по-добре подготвени.

Непрекъснато се придобива нова техника, така че това е част от процеса. Когато се използва толкова интензивно, тя неизбежно се амортизира и трябва постепенно да се подменя, каза още той