Тежко остава състоянието на 5-годишното дете, пребито от баща си

Състоянието на 5-годишното дете, което беше транспортирано от болницата в Монтана вчера, остава критично. Това съобщиха от болница „Пирогов".
То е с тежка черепно-мозъчна травма, поставено на апаратна вентилация и в медикаментозна кома.
Момченцето остава в Детската реанимация на университетската болница „Пирогов", където е под активно наблюдение и проследяване на жизнените показатели. Лекарите продължават да се борят за живота му.
Само в рамките на два месеца това е втори инцидент със същото дете, което живее в село Новачене, Ботевградско, като и за предишния побой заподозрян бе бащата. Тогава след преглед се е прибрало у дома по желание на баба му, която го е завела в болница.
Сега при вида на малкия лекарите са се разплакали
Детето бе транспортирано с медицински хеликоптер от болницата в Монтана до София в сряда. По първоначални данни след побоя майката е взела детето и го е докарала в болницата в Монтана, където лекарите веднага се обадили на полицията.
Случаят е предаден на служителите на реда в Ботевград. При доказване на вина баща му може да получи от 3 до 15 години лишаване от свобода.