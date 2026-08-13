145 пожара за последните 24 часа в страната, има трима пострадали

145 пожара са били потушени в страната в последните 24 часа, а противопожарните екипи са се отзовали на 198 сигнала за произшествия, съобщава Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Информацията е към 6 часа.

Трима са пострадали при пожарите.

С преки материални щети са възникнали 25 пожара, от които седем в жилищни сгради, три в спомагателни, временни или паянтови постройки, четири в транспортни средства, два в горски масиви.

Без нанесени материални щети са възникнали 120 пожара, от които 75 в сухи треви, горска постеля и храсти, два в стърнища и 39 в отпадъци.

Извършени са 43 спасителни дейности и помощни операции, от които четири при катастрофи в транспортни средства.

Лъжливите повиквания са били 10.

И днес продължава овладяването на пожара край боляровското село Камен връх. През цялата нощ дежурни екипи са следили за тлеещи огнища, а днес работата ще продължи. Пожарът е обхванал около 1600 декара, основно горски фонд, съобщи комисар Иван Динев, директор на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" В Ямбол.

Два от фронтовете на пожара към село Камен връх са овладени, а по третия фронт към селата Поляна и Денница днес продължаваме да работим с тежка техника за направата на просеки. На терен в момента са шест противопожарни автомобила и екипи - от Ямбол, Бургас и Сливен. Със силния вятър, който очакваме и днес, все още не можем да кажем, че сме го овладяли напълно. Пожарът е на площ от около 1600 декара, като 1500 приблизително са горски фонд, посочи комисар Динев.

Заради огнената стихия вчера областният управител Георги Чалъков задейства системата BG-Allert, а кметът на община Болярово Христо Христов обяви бедствено положение. Десет противопожарни екипа се включиха в борбата с огъня, хеликоптер многократно облита района. Имаше готовност и за евакуация на хората от село Камен връх.

"До селото не можа да стигне пожарът, спряхме го на около километър. В момента няма пряка опасност за населени места. Реакцията ни беше бърза, в добра координация между всички институции успяхме да овладеем ситуацията", каза още директорът на регионалната противопожарна служба в Ямбол.

Опасност за населени места в района на пожара няма, подчерта и областният управител на Ямбол.