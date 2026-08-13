Състоянието на пилота от мотоделтапланера остава критично

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Състоянието на пилота на мотоделтапланера, който падна в района на Несебър, остава критично. Той е на апаратна вентилация с диагноза политравма.

71-годишния пилот е работил незаконно и без разрешителни. Той е настанен в отделението по реанимация в УМБАЛ-Бургас.

Установяването на причината за инцидента може да стане само чрез назначаването и изготвянето на съответната експертиза", каза Георги Чинев, окръжен прокурор на Бургас.

„Доказателствата към настоящия момент ни дава основания да заключим, че правната квалификация на деянието е такава, че обуславя компетентност на Националната следствена служба. Причинена е смъртта на един човек, тежка телесна повреда на друг и деянието е осъществено от неправоспособен извършител", обясни Чинев.