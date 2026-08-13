Вицепремиерът Иво Христов: Комуникацията на това правителство не е добра

Комуникацията на това правителство не е добра.

Ако гледах нещата като професионалист или зрител щях да кажа "действително комуникацията на това правителство не е добра".

Това каза вицепремиерът Иво Христов пред БНТ.

"Не е тайна, че в миналото с държавни медийни пакети, с евросредства, всички власти си купуваха медиен комфорт. Сега "олигарсите" овладяват медиите и малко са местата, които устояват - като например БНТ", каза Христов и допълни, че това не може да се каже за БНР.

Програмата не може да бъде приета като разписан график за действия, тя създава хоризонт на усилието, заяви вицепремиерът Иво Христов.

"Признавам, че сроковете не могат да бъдат предвидени с абсолютна точност. Една програма не може да бъде приета като точно разписан график за действия, но тя създава хоризонт на усилието. Има множество нови идеи - като радикални, като реформа на Конституцията и стигнем до промяна на икономическия модел. Ние сме изчерпали сегашния икономически модел. Развитието и растежът почиваха на покачване на доходите на хората в публичната сфера. Те вече са около 75% от държавния бюджет. Това вече е изчерпан ресурс, непостижим вектор за развитие. Ние предлагаме да заложим на икономика с висока добавена стойност, на насищането на българските индустриални паркове с нови инвеститори", каза той.Към инвеститорите мога да кажа, че в България вече има стабилна политическа перспектива за 4 години напред. Има ясна власт, която има намерение да върне закона и го прави. Институциите започват да влизат в роля и политиката се връща в институциите. Тя се правеше с телефонното право доскоро. Сега виждате, че всички министри ходят на парламентарен контрол и премиерът се явява на парламентарен контрол, което Борисов рядко правеше. Виждате, че постепенно нещата се канализират.

В управленската програма е заложена реформа на Конституцията и промяна на икономическия модел, посочи той.

Правителството наследи държава без бюджет, като кабинетът е свърши домашното на старата власт. Сега идва бюджетът на новите амбиции, в който ще се постараем да ограничим държавните разходи, като съкратим излишната администрация и закрием паразитните щатни бройки. Ще ограничим и течовете за обществени поръчки, които са очевидно корупционни", коментира той

Изрязването на олигархичния модел, който е проникнал като раково образувание в институциите, ще отнеме повече време, но това изисква постепенни усилия, промени в законодателството и административни мерки, посочи Иво Христов.

"Конституционно гарантиране на правото за разплащане в брой като елемент на икономическата свобода. Така ние съхраняваме някакъв марж, в който българският гражданин ще бъде свободен за разплащане в кеш. Направиха го и други страни, впрочем. Хърватия, Австрия, Унгария е на път да го направи. Това е елемент на икономическата свобода. Дигитализацията на разплащанията е неизбежна. Това е технологичен процес. Същевременно съхраняването на свободата е приоритет. Хората трябва да имат възможност в някаква степен, в определен обем, до определен праг да могат да плащат и кеш. Да оставим настрана, че има хора, които са чисто и просто дигитално непригодни поради възраст, поради това, че са израснали с друго образование и други навици", каза още Христов.

"Да е мултивекторна е предимство и достойнство на една политика. Ако една външна политика гледа само в една посока, значи тя просто не забелязва остатъка от света. В момента големите икономически събития се случват в Азия, а не се случват вече в Европа. Икономически събития се случват и в Близкия изток, които пряко ни касаят. И ние трябва да гледаме и натам. Аз по-скоро виждам опасност от това Европа като общност да изпадне в изолация. И това вече се забелязва, тъй като диалогът по европейските въпроси, Украинската война, протича през главата на Европа, между Съединените щати и Русия", добави вицепремиерът.

Иво Христов изтъкна и въвеждане на нулев клас за деца, които не владеят добре български език. Той се надява МОН да създаде необходимата организация да въведе нулевия клас още от 2027 година.

Той упрекна бившите управляващи от кабинета ГЕРБ, че като "старо правителство на "сглобката" смениха за 30 секунди собствеността на една рафинерия" и уточни, че имало няколко правителства на различни "сглобки".