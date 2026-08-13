Шефът на МВР в Пловдив: Докато хора помагат на агонизиращия Георги Кузев, задържаните са минали покрай тях

В рамките на 4-5 часа арестувахме всички 10 присъствали на убийството на Младежкия хълм. Организирахме се бързо и успяхме едновременно да влезем на осем адреса, а след това задържахме и другите двама. Непосредствено след извършване на деянието си са осъзнали, че са прекрачили доста границите на допустимото, защото те реално са преминали в близост до Георги Кузев. Минават през мястото, където вече човек му оказва помощ и му дава вода. Не са предприели мерки да му помогнат. Това каза директорът на полицията в Пловдивска област ст. комисар Васил Костадинов пред bTV. Той разказа за арестите пред "24 часа" преди дни.

Тогава вероятно са осъзнали какво са направили и после са изтрили част от клиповете.

37-годишният Георги Кузев от Кричим беше нападнат на 4 август на Младежкия хълм в Пловдив. След нанесения му тежък побой той е откаран в болница, където по-късно умира от травмите си.

В хода на разследването първоначално бяха задържани 10 младежи. Впоследствие прокуратурата повдигна обвинения на петима от тях – три момчета и две момичета на възраст между 14 и 17 години.

Петимата са обвинени за умишленото убийство на Георги Кузев, извършено в съучастие, по особено мъчителен начин за жертвата и с особена жестокост.

Данните, огласени при разглеждането на мерките им за неотклонение, разкриха изключителна жестокост на нападението. Побоят над Кузев е продължил повече от час, като по думите на съдия Петко Минев по тялото на жертвата практически не е имало „здраво място". Мъжът е бил с тежки травми на черепа и вътрешните органи, сред които белия и черния дроб и бъбреците.

Освен побоя, Кузев е бил подложен и на гаври. По данни, изнесени в съда, веждите му са били обръснати, по тялото му са гасени цигари и са рисувани свастики. Той е бил заплюван и душен. Част от случващото се е било заснемано с мобилни телефони.

Според данните по делото след нападението от Кузев са били взети 30 евро, с които част от младежите впоследствие си купили храна.