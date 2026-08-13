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Градят на две смени 1.5 км нова захранваща тръба за справяне с водната криза в Свищов

Дима Максимова

[email protected]

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Новият захранващ водопровод трябва да е готов до края на седмицата. Снимка: Община Свищов

Община Свищов предприе спешни мерки за борба с безводието в общинския център. Положението продължава да бъде тревожно, тъй като водата в кладенците, захранващи града и две села е намалила своя обем до санитарния минимум в резервоарите, съобщиха от местната управа.

Със съвместни усилия общината, регионалното министерство, „Български ВиК холдинг" и ВиК „Йовковци" предприеха действия за спешно изграждане на 1,5 км захранващ водопровод, който да свърже изградените преди години кладенци тип „Раней" 3 и 4 с действащите в момента „Раней" 1 и 2.

На този етап служителите на ВиК – район Свищов работят на две смени. До края на седмицата се очаква дейностите по изграждане на водопровода и ел. съоръженията към него да бъдат финализирани. С това ще се подпомогне допълнително водозахранването към помпената станция Вардим.

Главният проблем остава критично ниското ниво на река Дунав, която е основният водоизточник за кладенците, предупреждават специалистите.

Новият захранващ водопровод трябва да е готов до края на седмицата. Снимка: Община Свищов

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