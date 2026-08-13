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67-годишен е загиналият край Ушинци, шофьорът на ТИР-а е в болница с комоцио

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Тежкият пътен инцидент стана около 15,20 ч в сряда на главен път Е-70 в отсечката между Разград и село Ушинци.

67-годишен мъж от Шумен е загиналият при тежката катастрофа вчера край разградското село Ушинци, а шофьорът на ТИР-а е в болница с комоцио, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

Тежкият пътен инцидент стана около 15,20 ч в сряда на главен път Е-70 в отсечката между Разград и село Ушинци.

Джип „Гранд Чероки“, движещ се в посока Разград, внезапно е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е ударил челно в товарен автомобил „Мерцедес Актрос“ със старозагорска регистрация и прикачено полуремарке. При сблъсъка товарният автомобил се е запалил, а шофьорът на джипа е загинал на място. Тялото му е откарано за аутопсия в болницата в Търговище.

Шофьор на ТИР-а от село Енина, област Стара Загора, е настанен в Хирургичното отделение на разградската болница с комоцио. Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества на 62-годишния мъж са отрицателни.

По случая е образувано досъдебно производство, допълват от ОД на МВР в Разград.

Тежкият пътен инцидент стана около 15,20 ч в сряда на главен път Е-70 в отсечката между Разград и село Ушинци.

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