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17-годишен падна от 3 метра при ремонт на къща в село Беловец

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Линейка СНИМКА: Архив

17-годишно момче е пострадало след падане от около 3 метра в кубратското село Беловец.

Сигналът за случилото се е подаден около 17:20 часа на 12 август от 22-годишния му брат. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

По време на ремонт по покрива на къща в селото момчето, което не е участвало в работата, се качило на плоча и паднало от около 3 метра височина.

Пострадалият е транспортиран в УМБАЛ „Канев" в Русе, където е установено, че е със счупен шиен прешлен.

По случая се води предварителна проверка по чл. 129, ал. 1 от Наказателния кодекс.

Линейка СНИМКА: Архив

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