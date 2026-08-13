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Протест пред съда в Пловдив за смъртта на Георги: Още колко ще убият? (Снимки)

Никола Михайлов

[email protected]

Мая Вакрилова

[email protected]

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Хората настояват за тежки присъди за зверството. Снимка: Никола Михайлов

   Събира се подписка за по-тежки наказания на непълнолетните престъпници                                                                                                    

Хора се събраха на протест пред Съдебната палата в Пловдив преди днешното заседание по мярката за неотклонение на двете момичета, обвиняеми за смъртта на Георги Кузев на Младежкия хълм. За зверския побой, довел до смъртта му, бяха задържани общо петима непълнолетни, но останалите трима, които са момчета, не обжалваха ареста си.

Протестиращите носят плакати  "Още колко ще убият?" Събира се и подписка, която настоява за по-тежки наказания за непълнолетните извършители на престъпления, за отпадане на автоматичната редукция и за ефективни програми за превенция на насилието. Тя е адресирана до председателя на Народното събрание, депутатите, министъра на правосъдието и комисията по конституционни и правни въпроси.

С наближаването на началния час на съдебното заседание протестиращите станаха стотици. Част от тях настояват за смъртна присъда и наричат младежите "садисти".

Очаквайте подробности!         

Близки на убития Георги се събраха на мирен протест пред съда в Пловдив.
Близки на убития Георги се събраха на мирен протест пред съда в Пловдив. Снимка: Никола Михайлов
Събира се подписка за по-тежки наказания за непълнолетните престъпници.
Събира се подписка за по-тежки наказания за непълнолетните престъпници. Снимка: Никола Михайлов
                                                                                                                                                                                      

Хората настояват за тежки присъди за зверството.
Близки на убития Георги се събраха на мирен протест пред съда в Пловдив.
Събира се подписка за по-тежки наказания за непълнолетните престъпници.
Хората настояват за тежки присъди за зверството.
Близки на убития Георги се събраха на мирен протест пред съда в Пловдив.
Събира се подписка за по-тежки наказания за непълнолетните престъпници.
Хората настояват за тежки присъди за зверството.
Близки на убития Георги се събраха на мирен протест пред съда в Пловдив.
Събира се подписка за по-тежки наказания за непълнолетните престъпници.

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