ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шави пое националите на Нидерландия

Времето София 25° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23380315 www.24chasa.bg

За ден двама са загинали, а 26 - ранени при 22 катастрофи

2404
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка: Архив

Двама души са загинали, а 26 са ранени при 22  пътни инциденти през изминалото денонощие у нас. Това съобщиха от МВР на интернет страницата си.

От началото на месеца при 281 тежки катастрофи са загинали 12 души, а 330 са ранени. От началото на годината при 4056 катастрофи са загинали 283 души, а 4029 са ранени.

В София е загинал един човек, а четирима са ранени  при 23 леки и четири тежки произшествия.

При сравнение с реалните данни за загиналите - 253, през същия период на 2025 г. се отчитат с 30 повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 г.   

Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Българска революция при дронове срещу пожари - летят двойно по-дълго (Видео)