За ден двама са загинали, а 26 - ранени при 22 катастрофи

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Двама души са загинали, а 26 са ранени при 22 пътни инциденти през изминалото денонощие у нас. Това съобщиха от МВР на интернет страницата си.

От началото на месеца при 281 тежки катастрофи са загинали 12 души, а 330 са ранени. От началото на годината при 4056 катастрофи са загинали 283 души, а 4029 са ранени.

В София е загинал един човек, а четирима са ранени при 23 леки и четири тежки произшествия.

При сравнение с реалните данни за загиналите - 253, през същия период на 2025 г. се отчитат с 30 повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 г.