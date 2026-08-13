Оставиха в ареста перничанин, рязал шията на приятелката си с нож

По искане на Районната прокуратура в Перник съдът остави в ареста мъж, обвинен, че е нападнал с нож жена, с която живеел на семейни начала, съобщиха от Апелативната прокуратура в София.

Случаят е от 8 август тази година. По данни на разследването 56-годишният П.П. е ударил жената с нож в областта на шията. В резултат на нападението тя е получила порезна рана с дължина около три сантиметра.

От прокуратурата посочват, че деянието е извършено в условията на домашно насилие. Обвиняемият и пострадалата са били във фактическо съпружеско съжителство.

Мъжът е привлечен като обвиняем за причиняване на лека телесна повреда в условията на домашно насилие. Съдът е определил спрямо него най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража". Разследването по случая продължава.

По данни на полицията, на 8 август, малко след 18:00 ч., е подаден сигнал за скандал и побой в апартамент в пернишкия квартал „Изток". При конфликта 48-годишната жена е получила порезна рана във врата. Петдесет и шест годишният мъж първоначално е бил задържан за 24 часа, а на място полицаите са иззели нож, с който по всяка вероятност е извършено деянието.