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Нивото на река Дунав при Русе продължава да спада, достигна до минус 118 см

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Рекорден спад на нивото на Дунав СНИМКА: ЕМИЛ ДИМИТРОВ

С нови 2 см се е понижило нивото на река Дунав при водомерен пост Русе за последните 24 часа. Това показват данните на Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав".

Актуалното отчетеното ниво е минус 118 см под условната нула. 

От агенцията определиха хидроложката обстановка в българския участък на реката като динамична и усложнена. При Ново село е отчетено повишение с 1 сантиметър, а при Лом нивото е без промяна. В останалите водомерни постове е регистрирано понижение между 1 и 4 сантиметра.

В сила остават всички ограничения за газенето на плавателните съдове по целия български участък на Дунав.

По информация на дирекция „Речен надзор“ през последното денонощие няма нови случаи на заседнали плавателни съдове във или извън фарватера. Тласкачът, който заседна преди ден в района на село Гомотарци, все още не е изтеглен. Празните секции от състава му са били преместени.

 

Рекорден спад на нивото на Дунав СНИМКА: ЕМИЛ ДИМИТРОВ

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