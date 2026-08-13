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Откриха 4 300 кутии контрабандни цигари в тайник на кола на "Малко Търново" (Снимки)

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СНИМКА: Агенция „Митници"

Митничари откриха 4300 кутии контрабандни цигари в специално изработен тайник на кола на граничния пункт Малко Търново. Колата е била с румънска регистрация, съобщиха от Агенция „Митници". Автомобилът е пристигнал от Турция миналия петък. Водачът, който е румънски гражданин, заявил пред митническите служители, че превозва само лични вещи и няма нищо за деклариране.

След анализ на риска колата е избрана за щателна проверка. Инспекторите открили специално изработен тайник по цялата дължина на пода, в който били укрити общо 86 000 къса цигари с турски акцизен бандерол. Контрабандните цигари са иззети, а автомобилът също е задържан. На водача са съставени два акта за административни нарушения.

От митницата отчитат, че само през последните два месеца на пункта Малко Търново са задържани над 200 000 къса контрабандни цигари. През юли са пресечени 70 опита за незаконното им пренасяне от Турция. Цигари са откривани в тайници и фабрични кухини на автомобили и автобуси, а в отделни случаи – дори в химическа тоалетна и въздухопровод на автобуси.

СНИМКА: Агенция „Митници"
СНИМКА: Агенция „Митници"
СНИМКА: Агенция „Митници"
СНИМКА: Агенция „Митници"
СНИМКА: Агенция „Митници"
СНИМКА: Агенция „Митници"

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