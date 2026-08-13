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Зрелищна катастрофа в пловдивския район "Тракия", откараха двама в болница

24 часа Пловдив онлайн

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"Мерцедес" е навлязъл в кръговото и е отнел предимството на "Фолксваген". Снимки: Забелязано в Тракия

Катастрофа на кръговото кръстовище между бул. "Освобождение" и ул. "Димитър Ризов" в пловдивския район "Тракия" е станала около 09.45 часа. Сигналът е подаден в сектор "Пътна полиция".

По първоначални данни 57-годишен водач на лек автомобил "Мерцедес", навлизайки в кръгово кръстовище е отнел предимство на лек автомобил "Фолксваген".
От удара са пострадали 49-годишният водач на фолксвагена и негов спътник. Двамата мъже са откарани за преглед в болница. Няма данни за употреба на алкохол. Екип на сектор "Пътна полиция" е на място. Движението в района е затруднено.

Фолксвагенът се е обърнал по таван.
Фолксвагенът се е обърнал по таван.

"Мерцедес" е навлязъл в кръговото и е отнел предимството на "Фолксваген". Снимки: Забелязано в Тракия
Фолксвагенът се е обърнал по таван.

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