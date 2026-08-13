Зрелищна катастрофа в пловдивския район "Тракия", откараха двама в болница

Катастрофа на кръговото кръстовище между бул. "Освобождение" и ул. "Димитър Ризов" в пловдивския район "Тракия" е станала около 09.45 часа. Сигналът е подаден в сектор "Пътна полиция".

По първоначални данни 57-годишен водач на лек автомобил "Мерцедес", навлизайки в кръгово кръстовище е отнел предимство на лек автомобил "Фолксваген".

От удара са пострадали 49-годишният водач на фолксвагена и негов спътник. Двамата мъже са откарани за преглед в болница. Няма данни за употреба на алкохол. Екип на сектор "Пътна полиция" е на място. Движението в района е затруднено. Фолксвагенът се е обърнал по таван.