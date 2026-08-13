Кандидатурата на София: Тюркоазен килим пред НДК като римски колодрум

София не успя да пребори Бургас за домакинството на финала догодина

Tюркоазен килим пред НДК, който обикаля фонтаните като римски колодрум, булевард "Цариградско шосе" става "Eurovision Boulevard", зелено трасе до залата за безпрепятствено стигане до нея - това бяха част от акцентите в портфолиото на София за домакинството на "Евровизия" 2027 г.

Работното мото на кандидатурата бе "София - място, където всеки глас има значение".

В нея се предлагаше пътека за пешеходци над булеварда да свърже залата със "София Тех парк", "Витоша" да стане сцена на тюркоазения килим до НДК, пешеходната й част да бъде брандирана като "Food Street", а щафетата от Виена да се предаде в Народния театър, проектиран от австрийски архитект.

Столичната община беше привлякла сериозни партньори, за да гарантира, че градът ще е най-добрият домакин. Сред тях бяха НДК, Национална спортна база, "София Тех парк", ДАНС, НСО, международното летище "Васил Левски" и др.

Първото събитие - предаването на щафетата от тазгодишния домакин Виена трябваше да се състои в Народния театър "Иван Вазов" в края на декември - началото на януари.

Следващото голямо събитие, свързано с конкурса, е тюркоазеният килим. Той трябва да е с дължина 200 - 300 м и ширина 5-8 м. София предлагаше той да се разпъне от метростанцията на булевардите "Витоша" и "Патриарх Евтимий" до НДК.

Пред самия дворец се предвиждаше голяма сцена и шатра.

София акцентираше, че от всички кандидати за домакини, е най-сигурният град, има солиден опит в организацията на мащабни събития като например европредседателството, добра координация с всички служби за сигурност и липсата на необходимост да се правят допълнително разходи за командироване на служители от различните институции, за да се осигури безпроблемното провеждане на конкурса.

"Предлагаме два кръга с локации, в които ще се провеждат всички събития и самият конкурс. Единият е районът около НДК, а другият - около зала "Арена София". Разстоянието с кола от НДК до залата е 15 минути, а от летището до НДК - 30 минути", обясни пред "24 часа" зам.-кметът по култура и туризъм на София Ирина Дакова още в началото на юли.

Общината имаше уверение от спортното министерство и от Национална спортна база, че името на "Арена 8888" ще бъде сменено временно за периода на "Евровизия". Идеята беше залата да се казва временно "Арена Евровизия". Дакова бе категорична, че това е единствената зала у нас, която може да покрие всички изисквания на организаторите - не само за вместимост, технически параметри, но и съблекални, гримьорни, изнесено студио за 1000 журналисти и др.

Цялото пространство около залата щеше да се използва за разполагане на различните екипи, а в малката зала трябваше да се помещава международният пресцентър. Портфолиото на София предвиждаше да се ползва и "София Тех парк", където освен голямата зала "Джон Атанасов" има много зелени площи и паркинг. Общината планираше да изгради специална пешеходна пътека над пътното платно, която да осигури бърза и безопасна връзка между залата и "София Тех парк".

За "Евровизия" щяха да се използват още теренът на "Червено знаме", както и балонът, който е там.

По време на финалите се планираше специален режим на движение около залата, вероятно автомобилите ще бъдат спрени. EBU имат изискване всички лица, свързани със събитието, да се превозват с шатъли от хотелите до различните локации.

Другият централен кръг освен НДК и района около него включваше общинският регионален център за съвременни изкуства "Топлоцентрала" в Южния парк - там ще се провеждат нощните събития.

Евроселището щеше да се разположи около НДК, след като приключи събитието с тюркоазения килим. На големи монитори щяха се излъчват финалите, а наоколо се разполагаха павилиони за продажба на артикули на конкурса, храна и напитки.

Бившият стадион "Юнак" ставаше сцена за изява на млади изпълнители и едно от местата с големи екрани, на които конкурса да се следи на открито.

Планираше се целият културен календар на София да бъде съобразен с "Евровизия" и да е посветен на 20-годишнината от влизането на България в ЕС.

Според сметките на общината цялата организация по домакинството щеше да струва 50-60 млн. евро.

София получи подкрепа от победителката Дара, която обаче не се оказа достатъчна, за да получи домакинството.