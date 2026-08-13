Непълнолетен от Твърдица откраднал 4000 евро

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Непълнолетно момче от Твърдица е задържано за кражба на 4000 евро, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Сливен.

За часове криминалисти от Районното управление (РУ) – Твърдица са разкрили кражба на 4000 евро. Сигналът за кражбата е получен на 11 август около 13:50 часа. По данни подалия сигнала, неизвестен извършител е проникнал в помещение на фирма в Твърдица и е откраднал 4000 евро.

След предприети издирвателни действия извършителят е установен в рамките на същия ден. Той е непълнолетно момче от Твърдица. По-голямата част от откраднатата сума е предадена.

Момчето е задържано с полицейска мярка за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Осъдените непълнолетни са 86 , или 10,3 процента от общия брой на осъдените в област Сливен, показват данни от статистиката за 2025 година.