ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шави пое националите на Нидерландия

Времето София 25° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23380990 www.24chasa.bg

Терзиев поздрави Бургас за победата

Даринка Илиева

[email protected]

1016
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Васил Терзиев КАДЪР: NOVA

"Поздравления за Бургас! Евровизия 2027 е уникален шанс за България и трябва всички заедно да се възползваме максимално от тази възможност". Това написа във фейсбук кметът на София Васил Терзиев минути, след като стана ясно, че Бургас печели домакинството на песенния конкурс.

"Ще подкрепим домакинството и ще посрещнем всички гости, които изберат да посетят и София. Нашият град има какво да покаже и вярвам, че много от посетителите ще го открият по време на престоя си у нас. Ще покажем на цял свят, че страната ни е обединена, модерна и напълно подготвена за мащабни европейски триумфи, защото за нас националната кауза винаги стои над всичко. От нас зависи!", подчерта Терзиев.

И благодари на всички хора, които са работили и подкрепили кандидатурата на столицата.

"Ще използваме части от нея, за да превърнем столицата в част от преживяването за гостите на България през 2027 г. Пожелавам успех на Бургас и очаквам с нетърпение Евровизия 2027! Благодарим ти Дара за тази привилегия!", завършва Терзиев.

Васил Терзиев КАДЪР: NOVA

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Българска революция при дронове срещу пожари - летят двойно по-дълго (Видео)