Терзиев поздрави Бургас за победата

"Поздравления за Бургас! Евровизия 2027 е уникален шанс за България и трябва всички заедно да се възползваме максимално от тази възможност". Това написа във фейсбук кметът на София Васил Терзиев минути, след като стана ясно, че Бургас печели домакинството на песенния конкурс.

"Ще подкрепим домакинството и ще посрещнем всички гости, които изберат да посетят и София. Нашият град има какво да покаже и вярвам, че много от посетителите ще го открият по време на престоя си у нас. Ще покажем на цял свят, че страната ни е обединена, модерна и напълно подготвена за мащабни европейски триумфи, защото за нас националната кауза винаги стои над всичко. От нас зависи!", подчерта Терзиев.

И благодари на всички хора, които са работили и подкрепили кандидатурата на столицата.

"Ще използваме части от нея, за да превърнем столицата в част от преживяването за гостите на България през 2027 г. Пожелавам успех на Бургас и очаквам с нетърпение Евровизия 2027! Благодарим ти Дара за тази привилегия!", завършва Терзиев.