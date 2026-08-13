Цветомир Петров: Трудно може да се обясни защо Бургас, а не София победи

Докога държавата ще бъде мащеха за собствената си столица, а софиянци ще плащат цената за задкулисните политически игри, пита председателят на Столичния общински съвет

Докога държавата ще бъде мащеха за собствената си столица, а софиянци ще плащат цената за задкулисните политически игри?! Решението "Евровизия" да се проведе в Бургас вместо в София трудно може да бъде обяснено с логиката на едно събитие от подобен мащаб. Това се казва в позиция на председателя на Столичния общински съвет Цветомир Петров, изпратена до медиите.

Кметът на София Васил Терзиев вече поздрави във фейсбук Бургас за победата, след като в 11 ч днес бе обявено решението "Евровизия" 2027 г. да се проведе в морския град.

"След феноменалната победа на Дара, България получи исторически шанс да покаже най-доброто от себе си пред света. А София беше естественият и логичен избор за домакин - с най-голямата зала в страната, международно летище с метро до центъра, най-добрата транспортна свързаност и най-големия капацитет за настаняване. Дори самата Дара категорично заяви: „София!" И въпреки това беше избран Бургас. С цялото ми уважение към Бургас и бургазлии - това не е спор между два български града. Въпросът е много по-сериозен: по какви критерии беше взето това решение и защо те останаха на заден план пред политическите сметки? Защото все по-трудно може да бъде скрито усещането, че София се наказва, защото не се управлява от „правилните" хора. Че дори Евровизия може да бъде превърната в инструмент за политическо позициониране преди президентските и местните избори", смята Петров.

Той е категоричен, че столицата "няма да бъде заложник на партийните централи".

"Софиянци вече твърде често плащат цената за политически битки, които нямат нищо общо с интереса на града и на България. Евровизия трябваше да бъде празник на таланта и възможност за страната ни. Не поредният повод някой да доказва, че когато София не гласува „правилно", държавата може да я наказва. Днес загуби не София. Загуби принципът - решенията да се вземат според възможностите, а не според политическото удобство", смята шефът на местния парламент.