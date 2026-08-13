На 60 г. почина бившият министър на правосъдието Антон Станков

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Бившият правосъден министър Антон Станков е починал днес във Военно-медицинска академия (ВМА) в София след кратко боледуване, съобщава БНР.

Той е роден през 1966 година в Ямбол, а средното си образование завършва в политехническо училище „Васил Левски" в Шумен през 1983 година. Завършва право в Софийския университет „Климент Охридски" и се връща в Шумен като районен съдия в Шуменския районен съд в периода от 1992 до 1994 година.

Министър на правосъдието от 2001 до 2005 г. в правителството на Симеон Сакскобургготски, председател на Висшия съдебен съвет за същия период.

Бил е председател на Наказателната колегия на Софийския градски съд, член на Юридическата комисия на БОК и на политическия съвет на НДСВ.