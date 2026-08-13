София подготвя нов конкурс за избор на чистачи в центъра

Това става възможно, след като Комисията за защита на конкуренцията потвърди решенията на общината да прекрати процедурите за две от зоните

Столичната община ще подготви нови процедури за избор на изпълнител на дейностите по почистване в две зони, в които влизат районите "Средец", "Лозенец", "Студентски", част от "Триадица", "Възраждане" и "Оборище". Това става възможно, след като Комисията за защита на конкуренцията отхвърли жалбите на участниците срещу решението на общината да прекрати процедурите, съобщиха от "Московска" 33.

Мотивите на общината за прекратяване на двете обществени поръчки бе липса на конкуренция.

КЗК изрично подчертава, че Столичната община е упражнила правото си на оперативна самостоятелност, за да гарантира реална конкурентна среда и ефективно разходване на публичните средства. Комисията споделя аргументите на

общината, че при наличието на само една технически подходяща оферта след отстраняването на останалите участници, не може да бъде постигната целта на закона за избор на икономически най-изгодното предложение чрез реално съпоставяне на

цени, посочват от общината.

И припомнят, че след изтичането на постоянните договори за тези зони, екипът на кмета Васил Терзиев избра да защити обществения интерес, като не пристъпи към подписване на нови дългосрочни договори при условията на липсваща конкуренция и икономически необосновани цени. В проведената

процедура за двете зони само по един участник премина успешно етапа на техническо оценяване, а отворените впоследствие ценови оферти се оказаха

неколкократно по-високи от прогнозните нива и пазарната логика.

Въпреки че първоначалното решение на общината за прекратяване на процедурите бе отменено от Върховния административен съд, екипът на кмета Васил Терзиев стартира нова процедура с още повече и детайлни мотиви. Сега нейната законосъобразност е потвърдена от Комисията за защита на конкуренцията.

Междувременно чистотата в засегнатите райони бе гарантирана чрез анекси на цена от 209 лв./тон – сума, която е почти два пъти по-ниска от първоначалните

предложения в блокираните търгове за двете зони. В тях в момента чисти "Титан", след като договорът им бе удължен с анекс.

Към момента услугите в двете зони се изпълняват регулярно и без риск от прекъсване, посочват от общината.

Потвърдените от КЗК решения за прекратяване на досегашните процедури отварят пътя на общината към подготовката на нови конкурси с по-високи изисквания за качество, отчетност и засилен контрол върху работата на фирмите на терен, казват от "Московска" 33.