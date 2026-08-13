Блъснаха внезапно изскочил на платното пешеходец в Пловдив

Внезапно излязъл на пътното платно пешеходец е бил блъснат от лек автомобил на ул. „Георги Бенев" в Пловдив, съобщават от полицията. Сигналът за произшествието е получен към 13,05 ч. вчера. Пострадалият 29-годишен мъж е прегледан от медицински екип и освободен за домашно лечение. Колата е управлявана от 26-годишна жена, чиято проба с дрегер е отрицателна. Съставен й е акт.