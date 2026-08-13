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Блъснаха внезапно изскочил на платното пешеходец в Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

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Патрулка. Снимката е илюстративна. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Внезапно излязъл на пътното платно пешеходец е бил блъснат от лек автомобил на ул. „Георги Бенев" в Пловдив, съобщават от полицията. Сигналът за произшествието е получен към 13,05 ч. вчера. Пострадалият 29-годишен мъж е прегледан от медицински екип и освободен за домашно лечение. Колата е управлявана от 26-годишна жена, чиято проба с дрегер е отрицателна. Съставен й е акт. 

Патрулка. Снимката е илюстративна.

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