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Оставиха в ареста 45-годишен мъж от Варна за блудство с непълнолетно момче

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арест СНИМКА: Пиксабей

Оставиха в ареста 45-годишен мъж от Варна за блудство с непълнолетно момче, съобщиха от прокуратурата.

Той е привлечен в качеството на обвиняем. В хода на разследването е установено, че на 5 август в населено място в община Своге.Мъжът e извършил действия на полово удовлетворение с непълнолетно лице от същия пол, като e употребил заплашване.

Обвиняемият е бил задържан във Варна. Взетата спрямо него мярка за неотклонение „задържане под стража" подлежи на обжалване и протест в законоустановения срок пред Софийския окръжен съд.

Престъплението, в извършването на което е обвинен, се наказва с лишаване от свобода от пет до дванадесет години.

арест СНИМКА: Пиксабей

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