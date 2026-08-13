Кандев съветва МВР как да се справи с радикализацията на младежите

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Бившият и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев постави акцент върху превенцията като ключов инструмент за противодействие на радикализацията и младежката престъпност. В публикация във Facebook той заяви, че на фона на политическите спорове често остава пренебрегната необходимостта от ранна работа с децата и младите хора.

По думите на Кандев особено важна е ролята на инспекторите от детска педагогическа стая към районните управления на МВР, както и на служителите в областните дирекции и ГД "Национална полиция", работещи по линията на детската престъпност.

Той посочва, че по време на националните съвещания след изборите, докато е изпълнявал длъжността и.д. главен секретар, е поставил задачи за активизиране на тази работа.

Сред приоритетите той посочва по-тясното взаимодействие на полицейските служители с директори, педагози и училищни съветници, както и с местните структури на социалните служби при въвеждането и прилагането на програми за ранно разпознаване на рисково поведение.

Кандев обръща внимание и на необходимостта МВР да реагира на сигналите от родители, които забелязват тревожна промяна в поведението на децата си, но не успяват сами да се справят с проблема.

Според него службите трябва да работят и изпреварващо - да събират информация за тревожно поведение, употреба и разпространение на наркотици сред деца и други признаци, които могат да сигнализират за сериозен проблем.

"За да си вършат работата инспекторите обаче първо им трябва подкрепа", подчертава Кандев. По думите му такава подкрепа е необходима и на учителите, социалните работници и всички останали специалисти, ангажирани с детската и младежката престъпност.

Кандев определя като необходимост осигуряването на достатъчно ресурси и капацитет, както и цялостна държавна политика, насочена към превенцията.

"Това е задължението на държавата", допълва бившият и.д. главен секретар на МВР.