Под викове "Убийци" двете момичета, обвинени за смъртта на Георги Кузев, останаха зад решетките (Снимки, Видео)

Скандиранията на протестиращите заглушиха думите на съдията

Двете непълнолетни момичета, обвинени в убийството на Георги Кузев от Кричим остават зад решетките. Апелативният съд в Пловдив поряза жалбите им и потвърди най-тежките мерки за неотклонение. През това време протестиращи, събрали се под прозорците на залата, скандираха "Убийци" и "До живот". Те стоят на изхода, откъдето се очаква да излезе съдебната охрана с двете обвиняеми.

"След тайно съвещание сметнахме исканията на защитата за различна мярка от задържане под стража за неоснователни", заяви съдия Велина Антонова. Тя добави, че съставът споделя напълно мнението на първата инстанция, която остави момичетата зад решетките. Тъй като съдията говореше тихо, в един момент виковете на тълпата се чуваха по-силно от нея. Определението на Апелативния съд е окончателно. Прокурорът по делото Стефани Черешарова Снимка: Никола Михайлов

Двете момичета са единствените от петимата обвиняеми за убийството на Георги Кузев, които обжалваха мерките си за неотклонение. Трите момчета не направиха опит да излязат от ареста.

Според прокуратурата едната от тийнейджърките - М.Г. от Стара Загора, се представила за 15-годишна и изиграла роля на "примамка" за мъжа. Той си писал с нея и се разбрали да се видят на Младежкия хълм, където цяла компания от десетина младежи му скочила. Последвали жесток бой и всевъзможни гаври, а след около час децата го зарязали близо до върха. Кузев успял да слезе сам, а по-късно издъхнал в болницата.

Докато течеше заседанието по мярката за неотклонение, пред съдебната палата продължаваше протестът за справедливост за Георги. Стотици крещяха "Убийци", а в един момент се преместиха отзад, за да скандират под прозореца на залата. Вътре пък дойдоха родители на обвиняемите.

"Има доказателства девойките да са участвали активно в побоя. Нанасяли са удари", обясни преди решението на съда прокурор Стефани Черешарова. По думите ѝ единствено от всички обвиняеми М.Г. е дала обяснения за случилото се, като говори за действията на групата. Добави, че разследването продължава и ако се съберат доказателства, ще бъдат привлечени още хора към наказателна отговорност. Адвокатът на старозагорката пък твърди, че двете момичета не са участвали в побоя.