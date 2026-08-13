Тежко ранена е жена, блъснал я микробус в Перник

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Микробус блъсна 67-годишна жена на автобусната спирка в квартал „Мошино" в Перник. Инцидентът е станал тази сутрин.

Пострадалата е прегледана в болницата в Перник, а впоследствие е транспортирана в столично лечебно заведение със сериозни травматични увреждания. Това съобщи регионалният говорител на Областната дирекция на МВР в Перник Венцислав Алексов, цитиран от БТА.

Водачът на микробуса първоначално е подминал спирката, след което предприел маневра на заден ход, за да се върне и да вземе свой приятел, който също е пътувал с него. В същото време жената предприела пресичане на пътното платно на неуказано за това място, вместо да използва намиращото се наблизо светофарно кръстовище. При маневрата на заден ход микробусът я блъснал, поясни Алексов.

По случая предстои да бъде образувано досъдебно производство.