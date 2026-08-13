Повече полиция около Рилския манастир за Успение Богородично

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Засилено полицейско присъствие ще има в района на Рилския манастир в периода от 14 до 18 август заради очаквания засилен трафик преди големия християнски празник Успение Богородично и посрещането на чудотворната икона на Пресвета Богородица "Хавайска", съобщиха от полицията в Кюстендил.

На 18 август се отбелязва и празникът Успение на свети Йоан Рилски, а през настоящата година се навършват точно 1080 г. от успението на светеца.

За гарантиране сигурността на миряните и гостите ще бъдат включени и служители на Жандармерията.

От полицията призовават гражданите да спазват правилата за движение по пътищата, да не спират в активната пътна лента и да изпълняват указанията на полицейските служители.

От полицията призовават и за отговорно поведение с оглед повишения риск от пожари.

На посетителите се препоръчва да не палят огньове и да не оставят без надзор документи и ценности в паркираните си автомобили.