Задействан е координационен механизъм за случая с битото 5-годишно дете в Новачене

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Задействан е координационен механизъм заради случая с битото 5-годишно дете. Това каза министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова в боляровското село Воден, където беше на посещение и откри реновирания Дом за стари хора.

Момченце на пет години е в критично състояние, след като е било пребито от баща си в Новачене.

Случаят с детето е поредна трагедия, на която ставаме свидетели, каза пред журналисти министър Ефремова. Тя съобщи, че във връзка със случая е свикан координационен механизъм, а институциите са се самосезирали заради здравословния проблем на детето.

„Ще се работи със семейството, с майката, ще се предприемат всички необходими мерки за закрила на децата на първо място и съответно и работа със семейството, за да се прекратят подобни практики“, заяви Ефремова, цитирана от БТА.

По думите ѝ действията на институциите ще бъдат насочени както към непосредствената закрила на децата, така и към работа със семейството с цел предотвратяване на подобни случаи.

"Контролната дейност по отношение на нерегламентираните социални услуги продължава регулярно и не спира", каза Ефремова в отговор на въпрос продължават ли проверките на т. нар. къщи на ужасите и засилен ли е контролът върху нерегламентираните социални услуги.

По думите ѝ през настоящата година няма засилено подаване на сигнали или регистрирани лоши практики, свързани с нерегламентирани социални услуги. „Нашата контролна дейност се извършва регулярно, тя не спира", заяви Ефремова.

Тя посочи, че са приети нови текстове в Наказателния кодекс, свързани с подобни практики. В тази връзка Агенцията за качеството на социалните услуги получава все повече възможности и административни правомощия за предприемане на действия срещу нерегламентирани социални услуги.

По думите на министъра агенцията ще може да предприема мерки за закриване на подобни нерегламентирани практики.

Ефремова коментира темата по време на посещението си в община Болярово, където откри реновирания Дом за стари хора в село Воден.